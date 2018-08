Șoferul mașinii cu număr anti-PSD, despre clasarea dosarului său: Mi-au stricat concediul. Atât timp cât au făcut un abuz trebuie să vadă cine l-a făcut

Răzvan Ștefănescu, șoferul mașinii cu număr anti-PSD a declarat, după ce a aflat că Poliția va cere parchetului clasarea dosarului său, că i se pare un lucru corect, deoarece consideră că nu a încălcat legea. Șoferul a mai precizat că nu regretă că a folosit numerele cu pricina, întrucât nu i se par obscene, relatează Mediafax.





„Mi se pare un lucru corect clasarea dosarului, pentru că de la bun început m-am simțit nevinovaat, nu am săvârșit nicio infracțiune. E un lucru normal. Momentan, vreau să plec două-trei zile, am un prieten la Cluj, m-a invitat la Untold. Aștept rezoluția de la procuror și apoi vedem. (...) Nu am crezut că o să am probleme, de aceea am mers și cu numere. Dacă încălcam regulile de circulație, probabil. Mi s-a părut incorect, puteau să mă anunțe de la bun început că nu am voie cu numerele. (...) Mi-au stricat concediul”, a declarat Răzvan Ștefănescu, în fața Brigăzii Rutiere din Capitală.





Acesta a mai spus că întreaga situație i-a adus atât încurajări, cât și mesaje negative din partea internauților.





„Au fost foarte multe (mesaje, n.r.) de incurajare, au fost și injurii, dar ce să fac, le-am primit pe toate. (...) Atâta timp cât au făcut un abuz, mi se pare normal să vadă cine l-a făcut, de ce l-a făcut. Nu știu cine, după atâtea zile...(...) Dacă au făcut-o de sus, să spună, dacă nu... (...) Nu regret că am pus numerele, pentru că nu mi s-au părut obscene. Am controlat, dacă erau obscene, îmi părea rău. (...) Alte numere, cu PSD, nu cred că îmi mai acceptă”, a mai spus Răzvan Ștefănescu.





Acesta a mai precizat că se va gândi dacă va depune plângere împotriva agenților care l-au pus în situația de a fi audiat în prezența copilului său.





Direcția Rutieră va propune, vineri, Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, clasarea dosarului penal deschis pe numele șoferului mașinii M...PSD, informează IGPR, precizând că șeful Poliției Române a cerut verificări privind „modul eronat” al argumentării aplicării Convenției de la Viena.





„Având în vedere interesul public major în ceea ce privește circulația pe drumurile publice din România a unui autoturism înmatriculat în Suedia, Centrul de Informare și Relații Publice al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) este abilitat să comunice următoarele: În conformitate cu ultimele precizări primite pe canalele de cooperare polițienească internațională, Poliția Română va preda autorităților suedeze numerele de înmatriculare personalizate, cu conținut obscen, ridicate la data de 31 iulie 2018, întrucât acestea au fost retrase de către emitent. Cu respectivul autoturism se poate circula numai cu utilizarea numerelor de înmatriculare permanente”, au precizat reprezentanții IGPR, printr-un comunicat de presă.





De asemenea, sursa citată a mai precizat că, „referitor la modul eronat” în care Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a argumentat din punct de vedere juridic aplicarea, în acest caz, a Convenției de la Viena, din anul 1968, inspectorul general al Poliției Române a dispus deja declanșarea unor verificări, la finalul cărora vor fi luate măsurile legale care se impun și vor fi aduse, de îndată, la cunoștința opiniei publice.





„În ceea ce privește dosarul penal instrumentat în prezent, în cursul zilei de astăzi, Brigada de Poliție Rutieră din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București va propune unității de parchet competente soluția de clasare a cauzei”, mai arată IGPR.