O polițistă din Vaslui s-a săturat de ”pulifricii care-i plătesc salariul și au IQ sub 30, ca Veorica”. Șefii au declanșat o anchetă

“Din tot scandalul ăsta cu Poliția Română, nimic nu mă enervează mai mult decât pulifricii ăştia care fac afirmaţia că îmi plătesc mie salariul. Că e unul prost acolo sus, nu înseamnă că sunt toţi. Să faci afirmaţia că-mi plăteşti mie salariul, tu.. contribuabilul cinstit, deja îţi arată gradul de IQ. Sub 30, ca Veorica. Și dacă tot am în listă pulifrici din ăştia care îmi plătesc mie salariul, de ce plm (pacea liniştii mele) nu ieşiţi voi cu capul sus din lista mea de Facebook, ca să nu mă cobor eu sub nivelul de IQ 30 al Veoricai şi să vă şi nominalizez? Respect!!! #mândrăcăsuntpoliţistă” a scris poliţista Maria Chetran pe pagina de Facebook.

Reprezentanţii IPJ Vaslui au anunţat că au declanşat o anchetă în acest caz, subliniind că limbajul și comportamentul colegei lor este inacceptabil.