​VIDEO Bell Helicopter e interesată de licitația Ministerului de Interne pentru 22 de elicoptere pentru gestionarea situațiilor de urgență. Ce model propun americanii

„Bell Helicopter este în mod cert interesată de această oportunitate. Avem un elicopter celebru, Bell 412, care arată foarte asemănător cu UH-1Y Venom, dar e un elicopter diferit, e mai mic, nu are același raport putere/greutate și nu e înarmat pentru luptă, dar este folosit de mai multe armate moderne. Canadienii îl folosesc sub denumirea de Griffin, este implicat chiar acum în Afganistan”, a declarat într-un interviu acordat HotNews.ro, Joel Best, Director Global Business Development Europe în cadrul Bell.











că dorește suplimentarea dotării Inspectoratului General de Aviaţie cu 22 de elicoptere şi cu cel puţin un simulator de zbor. Conform informațiilor de la autorități, achiziția va viza elicoptere uşoare și medii-grele pentru intervenţii de salvare în mediul montan echipate medical, elicoptere de căutare-salvare şi un simulator destinat pregătirii personalului navigant. „Elicopterul se descurcă foarte bine în operațiuni interne, e o platformă remarcabilă pentru instrumente, operează în orice condiții meteo, în orice fel de spațiu aerian. E un model foarte eficient din punct de vedere al costului, sustenabil, care ar fi foarte potrivit pentru România”, a mai spus Best. Ministerul de Interne a anunțat că dorește suplimentarea dotării Inspectoratului General de Aviaţie cu 22 de elicoptere şi cu cel puţin un simulator de zbor. Conform informațiilor de la autorități, achiziția va viza elicoptere uşoare și medii-grele pentru intervenţii de salvare în mediul montan echipate medical, elicoptere de căutare-salvare şi un simulator destinat pregătirii personalului navigant.









este un elicopter bi-motor multifuncțional aflat în dotarea mai multor state din lume precum Canada, Norvegia, Slovenia, Marea Britanie, Turcia, Australia, Cehia, Italia, Japonia sau Statele Unite.

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a precizat că achiziţia se va face din fonduri nerambursabile, prin Programul Operaţional Infrastructura Mare, din care MAI beneficiază de aproximativ 600 de milioane de euro. Bell 412 este un elicopter bi-motor multifuncțional aflat în dotarea mai multor state din lume precum Canada, Norvegia, Slovenia, Marea Britanie, Turcia, Australia, Cehia, Italia, Japonia sau Statele Unite.





Primul model a zburat în 1979, iar de atunci și până în prezent au fost produse circa 900 de unități. Elicopterul poate avea unul sau doi piloți și până la 13 pasageri. Greutatea maximă la decolare este de circa 5.400 de kilograme, viteza de croazieră este de 226 km/h, iar plafonul maxim este de circa 6.000 de metri.







Dincolo de licitația MAI, Bell Helicopter este implcată în negocieri cu Ministerul Apărării pentru 45 de elicoptere de atac pe care ar urma să le asambleze la IAR Ghimbav. Mai exact, este vorba de 24 de elicoptere de atac AH-1Z Viper și 21 de elicoptere utlitare și de luptă UH-1Y Venom.







Pentru licitația MAI de 22 de elicoptere, Bell nu este singura companie care a anunțat că intră în cursă.







Prezent în România cu fabrica deschisă în 2016 la Ghimbav, județul Brașov, compania franceză Airbus și-a manifestat și ea interesul pentru procedura de achiziție pe care o va lansa MAI.



„România are nevoie de elicoptere pentru misiuni de cautare și salvare, precum și pentru operațiuni medicale, pentru care Airbus propune elicopterul ușor H135. Așteptăm cu interes licitația Ministerului de Interne", a precizat Serge Durand, șeful airbus România în iulie.



Airbus H135 (cunoscut și ca Eurocopter EC 135 până la preluarea companiei de către Airbus) este un elicopter ușor, bi-motor, și este folosit de forțele armate ale mai multor țări de pe glob - în total au fost produse peste 1.300 de unități.







MAI operează 13 elicoptere elicoptere ușoare de tipul EC-135 (9 EC-135P2+, 2 EC135P2), dintre care 10 sunt destinate misiunilor aeromedicale ale IGSU.