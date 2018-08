Judecătorul Cristi Danileț, despre ordonanța lui Toader privind revizuirea sentințelor: „Întreaga magistratură e siderată de afirmațiile ministrului Justiției. E halucinant la ce asistăm”

„Ministrul Justiției a emis în spațiul public niște idei în legătură cu o OUG pe care ar gândi-o cu privire la revizuirea hotărârilor judecătorești penale care s-ar întemeia pe protocoale și interceptări nelegale. Acum, ca judecător specializat în materie penală, să explic de ce ideile astea sunt trăznite:- judecătorii nu au știut de existența Protocoalelor. Secrete sau nu, ele au vizat doar aspectele informative din faza de urmărire penală. Or, pentru judecători contează probele, nu informațiile. Așadar, pariez că în România nu există vreo hotărâre judecătorească care să aibă în conținutul său vreo referire la Protocoale;-doar o instanță de contencios administrativ poate declara acele Protocoale ca nelegale. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Dar, chiar dacă un Protocol ar fi declarat nelegal de justiție (ministrul justiției nu înfăptuiește justiția, să ne înțelegem!), asta nu are cum să influențeze legalitatea probelor din dosarele penale. Protocoalele sunt ceva (ele consacră în scris anumite cutume instituționale), iar probele obținute în cauze penale concrete sunt altceva (iar acestea sunt admise, administrate și evaluate strict în baza codului de procedură penală);- orice student la Drept află în anul întâi că motivul de nulitate trebuie să existe în momentul efectuării actului, nu să apară ulterior. Or, potrivit Codului de procedură penală valabil până în 2016, procurorul putea să apeleze la serviciile de informații pentru aspecte tehnice când nu avea mijloace de interceptare sau filaj. Deci, este legală luarea unor asemenea măsuri până la publicarea deciziei CCR din 2016;- dosarele de care vorbește domnul ministru sunt închise acum, întrucât hotătârile judecătorești sunt definitive. Asta înseamnă că ele nu mai pot fi redeschise pe calea extraordinară de atac numită revizuire decât pentru motive apărute ulterior. Or, nu pot fi inventate cazuri de revizuire noi decât pentru dosare...noi”Tudorel Toader a declarat miercuri seară, la Antena 3, că va propune în curând adoptarea unei ordonanțe de urgență care să dea „posibilitatea oricărui condamnat care are sentimentul, convingerea că a fost condamnat pe nedrept”, în baza protocoalelor cu SRI sau a unor interceptări făcute de SRI, să solicite unui judecător revizuirea sentinței.„Voi propune doamnei prim-ministru şi Guvernului adoptarea unei ordonanţe de urgenţă, care să modifice revizuirea instituţiei de reformare a unei hotărâri definitive (...) Adică, să îi dea celui care are sentimentul că-i condamnat pe nedrept, pe protocoale, pe interceptări nelegale, să-i dăm posibilitatea să se convingă dacă condamnarea lui este dreaptă sau nedreaptă. Cum? El să solicite revizuirea hotărârii, să avem un filtru de admisibilitate, un judecător să deschidă dosarul, să verifice dacă X a fost condamnat pe bază de interceptări sau protocoale, să facă o procedură de admisibilitate şi, dacă nu este vorba de protocol sau de interceptare nelegală, îi respinge şi rămâne hotărârea cum a fost. Dacă este vorba de protocoale sau interceptări nelegale, să devină admisibilă cererea de revizuire şi să o pună pe circuit pe procedura de reformare. Noi căutăm o pârghie de reformare a unor posibile hotărâri netemeinice pronunţate pe interceptări, pe protocoale, este nedrept să execute pedeapsa”, a spus Tudorel Toader.„(OUG) va da posibilitatea oricărui condamnat care are sentimentul, convingerea faptului că sentința a fost pe protocol sau pe interceptare nelegală să se apropie de dosar, să ceara unui judecător să verifice dacă hotărârea lui a fost pronunțată pe baza celor două elemente, judecător care să spun "da", îi admite și îi trimite cauza la rejudecare, sau care să spună "nu, nu e vorba de interceptări nelegale, de protocoale, se respinge"”, a argumentat el.Întrebat când va înainta această propunere de OUG, ministrul Justiției a spus că „într-un timp scurt”. „După ce se termină concediile, imediat după ce se termină concediile”, a adăugat Toader.