Raluca Prună, fost ministru al Justiției: Protocoalele trebuie declarate ilegale printr-o decizie a unei instanțe, nu prin OUG

"Norma de procedură penală, chiar dacă ar fi mai favorabilă, nu retroactivează. Adică, o condamnare întemeiată pe o interceptare care la momentul pronunțării era o probă legal obținută, nu poate fi răsturnată ulterior. O politică penală care pune in discuție primul punct devine una a bunului plac, lipsită de predictibilitate, care aruncă in aer principiul autoritătți de lucru judecat. Protocoalele trebuie declarate ilegale printr-o decizie a unei instanțe, nu prin OUG. Și ar fi bine ca părțile interesate să procedeze la un astfel de demers. Până când o hotărâre judecătorească nu se pronunță în sensul că un protocol depășește limitele legii /adaugă la lege, fiind așadar ‘ilegal’ , operăm cu prezumția de legalitate", a scris, pe Facebook, Raluca Prună, potrivit Mediafax.În finalul postării, fostul ministru al Justiției precizează că sentimentul nedreptății nu este în niciun sistem de drept penal motiv de revizuire. Raluca Prună a modificat, pe vremea când era ministru al justiției în guvernul tehnocrat, Codul Penal prin ordonanță de urgență, fiind criticată atunci pentru acest demers.Ministrul Justiției a anunțat, miercuri seară, că-i va propune premierului adoptarea unei ordonanțe de urgență pentru revizuirea sentințelor date pe protocoale sau interceptări ilegale, Tudorel Toader precizând că va face această propunere într-un timp scurt, "după terminarea concediilor". "(Ordonanța va dispune -n.r.) posibilitatea oricărui condamnat care are sentimentul, convingerea faptului că hotărârea a fost pe protocol sau pe interceptare nelegală să se apropie de dosar, să ceară unui judecător să verifice dacă hotărârea lui a fost pronunțată pe baza celor două elemente, judecător care să spună da, îi admite și trimite cauza la rejudecare, judecător care să spună nu, nu e vorba de interceptări nelegale, de protocoale, se respinge. Deciziile Curții Constituționale fac această definiție, această clasificare (- a ceea ce înseamnă interceptări nelegale -n.r.). Interceptări făcute de SRI și folosite de procurorul de drept comun, fapte care nu au legătură cu securitatea, siguranța națională și folosite în fapte de drept comun", a declarat, miercuri seară, Tudorel Toader, la Antena 3.