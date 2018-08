Csibi Magor: Contul meu de Facebook a fost suspendat temporar, după ce am acordat o notă paginii oficiale a Poliției

„Contul meu de Facebook a fost suspendat temporar, dupa ce am acordat o nota paginii oficiale a poliției.Pe bune? Chiar nu au alta treaba unii angajati din institutuiile statului decat o placa de inmatriculare sau penalizarea vocilor critice, deseori in mod constructiv chiar?Sa inteleg ca s-a rezolvat cu criminalitatea si accidentele din trafic si noi am ramas ultima problema de rezolvat???Bravo PSDolitie...”, a scris Magor Csibi, pe contul lui de Facebook.Csibi Magor a precizat, răspunzând întrebării unui comentator, că a reușit să=și reactiveze contul. „Dar am fost forțat să-mi schimb parola și să reaprob toate posturile din ultimele 24 de ore”, a precizat Csibi Magor.Pe Facebook a fost creat grup Report de la Politia Romana , în care persoanele care au pățit același lucru sunt invitate să adere.La ora publicării acestei știri, pagina de Facebook avea un rating de 1,1 din 5 stele, cu 46.000 de evaluări 1 stea, cea mai slabă posibil. Înainte de izbucnirea scandalului numerelor de înmatriculare anti-PSD, pagina avea un rating de 3,2.