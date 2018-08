Afaceristul Ioan Bene, condamnat la închisoare cu executare pentru că i-a dat mită lui Horea Uioreanu, execută pedeapsa în Italia, în libertate supravegheată

Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat de Curtea de Apel Cluj la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru dare de mită în dosarul fostului președinte al Consiliului Județean Cluj, Horea Uioreanu, execută pedeapsa în Italia, conform legilor din această țară, în libertate supravegheată, transmite Mediafax.





Potrivit unui comunicat al IPJ Cluj, instanțele din România au retras formele de executare a mandatului de executare a pedepsei închisorii pentru Ioan Bene.





”Conform datelor deținute de către Serviciul de Investigații Criminale, pedeapsa aplicată celui în cauză (Ioan Bene – n.a.) a fost preluată spre executare de către statul italian, în baza sentinței nr. 3 din 09.04.2018 a Curții de Apel din Lecce - Secția Taranto, prin care s-a respins cererea de extrădare către autoritatea judiciară română și s-a dispus executarea pedepsei în Italia, conform legislației naționale a acestei țări. Astfel, prin adresa Tribunalului Cluj din data de 13.07.2018, s-au retras formele de executare a mandatului de executare a pedepsei închisorii”, se arată în documentul citat.





Surse judiciare au declarat Mediafax că Ioan Bene execută pedeapsa primită în România conform legilor italiene, care sunt mai blânde pentru fapte comise fără violență, astfel că omul de afaceri clujean nu este încarcerat.





”Conform Legii cooperării judiciare internaționale, aplicabilă în UE, orice sentință pronunțată într-o țară europeană poate fi recunoscută de către un alt stat membru. Omul de afaceri clujean avea înființată o firmă în Italia, avea afaceri și o casă într-o localitate de lângă Taranto, în sudul țării. În plus, avea rezidență de peste 6 ani în Italia, iar în momentul pronunțării sentinței din România s-a cerut recunoașterea acesteia în Italia. Legile judiciare italiene sunt diferite de cele din România și prevăd, pentru sentințe de sub trei ani, alte tipuri de pedepse care să nu fie executate în regim de detenție dacă nu au fost comise cu violență, ceea ce a fost și cazul lui Ioan Bene. S-a scăzut din pedeapsă perioada de arest preventiv și la domiciliu, și a rezultat o perioadă de sub trei ani. Astfel, instanțele italiene au dispus executarea pedepsei acestuia într-un regim de libertate supravegheată, cu interdicția părăsirii teritoriului Italiei”, au spus sursele citate.





Ioan Bene a fost condamnat în 31 ianuarie 2018 de Curtea de Apel Cluj la 3 ani și 8 luni la închisoare pentru dare de mită în dosarul fostului președinte al Consiliului Județean Cluj, Horea Uioreanu, și a fost dat în urmărire națională și internațională de polițiști întrucât nu a putut fi găsit la domiciliu pentru a fi încarcerat în Penitenciarul Gherla, avocatul său susținând atunci că este plecat în concediu.





În 27 februarie, reprezentanții IPJ Cluj declarau că Bene a fost identificat de polițiștii italieni lângă Roma, fiind demarate procedurile de extrădare în România.





”Persoana pe numele căreia a fost emis un mandat european de arestare a fost identificat în 19 februarie de către polițiștii italieni undeva lângă Roma. Este în custodia autorităților italiene și au fost demarate procedurile pentru extrădarea în România. Nu știm cât durează aceste formalități, nu putem avansa un termen”, au spus atunci sursele citate.





Ioan Bene a condus mai multe firme care au derulat proiecte cu Consiliul Județean Cluj, printre care cel de construire a noii piste de 3.500 de metri a Aeroportului Internațional ”Avram Iancu” Cluj. Acesta are în derulare și proiecte imobiliare, dar este și cumpărătorul fostului hotel ”Continental” din centrul municipiului Cluj-Napoca, pe care vroia să îl reabiliteze. Bene mai este cercetat și într-un alt dosar de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București pentru infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.