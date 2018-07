VIDEO Șeful Poliției Române se contrazice când explică de ce s-a ales cu dosar penal soferul cu plăcute anti-PSD. Spune că România n-a avut rezerve la modificarea Convenției de la Viena, dar „le-a avut întotdeauna”

În cazul modificării Convenției, statele membre aveau termen de 12 pentru a respinge sau cere reexaminarea amendamentului propus de Belgia și adoptat în comisiile de lucru în 2015. Pentru că acest lucru nu s-a întâmplat, prevederea actualizată a intrat în vigoare în septembrie 2016.Nu putem spune de modificarea unei Convenții, ci de abrogarea unor articole sau, dacă nu, de o rezervă a unui stat pentru anumite articole din Convenție.Nu, într-o Convenție nu este vorba de un drept de opoziție, este vorba de un drept de rezervare.Nu, sub nicio formă. Nu a fost sancționat în baza unei prevederi abrogate.S-au adus unele modificări la Convenție. Convenția are anumite articole și anumite alineate. Fiecare stat membru care este notificat are anumite rezerve cu privire la anumite articole și anumite alineate. În funcție de asta, statele membre care sunt și-și mențin poziția respectivă aplică Convenția.Nu.Păi, se aplică legislația națională și ce am primit noi prin canalele de comunicare.Am spus și acolo, spun și acum și o să spun întotdeauna: Noi avem trei canale importante de comunicare polițienească prin care ne documentăm cu privire la anumite aspecte: în acest sens Interpol, Europol, Acordul de la Prum prin care primim anumite informații.Discuția este în felul următor, așa cum am spus de la început: Convenția se aplică cu anumite rezerve pe care fiecare stat membru le are în anumite convenții. Belgia în 2014 a amendat anumite modificări.Ei, nu le-a avut, le-a avut întotdeauna.