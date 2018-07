Șeful Poliției Române: Șoferul cu plăcuța de înmatriculare anti-PSD a dorit să ia copilul la audieri, e proces verbal

Șeful Poliției Române, Ioan Buda, a declarat că Răzvan Ștefănescu, șoferul mașinii M...PSD a fost întrebat, înainte de audiere, dacă vrea să lase copilul minor undeva, însă acesta a dorit să-l însoțească, în acest sens întocmindu-se proces verbal, relatează Mediafax. Precizarea vine după ce Ștefănescu a spus că va depune plângere penală împotriva polițiștilor pentru că fiul său a fost nevoit să asiste la audieri.

„Copilul de 8 ani - i s-a precizat șoferului unde dorește să lase copilul, să îl lase acasă. Nu a dorit decât să ia copilul cu el, s-a întocmit un proces verbal în sensul asta. Tot colegii mei de la poliție i-au adus un suc, o banană și a stat acolo”, a declarat, pentru Mediafax, Ioan Buda, șeful Poliției Române.

„Am întrebat în legătură cu drepturile minorului, de ce a trebuit băiatul meu să fie în cameră cu mine. Și am întrebat și ce se întâmplă, de fapt, că nu știam nimic de un dosar penal. Nu m-a anunțat nimeni că am dosar penal. S-a confirmat, e dosar penal deschis pe numele meu. (...) Doamna polițistă m-a întrebat dacă vreau să duc minorul undeva. I-am spus că nu aveam unde să-l duc, să mă fi lăsat o oră, două să merg să-l duc pe fiul meu undeva unde aveam încredere. Dânsa ne-a luat împreună. (...) Da este (traumatizat n.r.). Ieri, cel puțin, era. I-am explicat că nu se întâmplă nimic, totul este bine. Mă tot întreba de ce m-a luat. Știe de plăcuțe, dar el folosește Gura PSD și râde. (...) Facem plângere penală, pentru că nu mi se pare corect. Mă puteau lăsa o oră să merg să las copilul undeva. Nu au fost de acord, mi-au spus că trebuie să mergem la poliție”, a declarat Răzvan Ștefănescu, la sediul Brigăzii Rutiere.

Acesta mai adaugă că, potrivit procesului verbal pe care l-a primit, permisul și plăcuțele de înmatriculare i-au fost reținute pentru că numerele sunt inactive.

„Aici mi-au spus asta, că de aceea au suspendat permisul. Celelalte plăcuțe erau în mașină. Am întrebat polițiștii la opririle precedente dacă trebuie să schimb plăcuțele și au spus că nu am voie să le schimb, pentru că fac altă infracțiune, și să merg cu cele cu care am intrat în țară. (...) Dacă cei din Suedia au decis că plăcuțele nu sunt ok, nu voi continua. Nu cred că îmi va mai da alte plăcuțe cu PSD. Vreau să-mi recuperez permisul de conducere, plăcuțele pot să le oprească ei. Nu am făcut nimic ilegal, dacă era ilegal, probabil că îmi părea rău”, a mai spus șoferul mașinii M...PSD.

Poliția Rutieră a anunțat luni că mașina cu plăcuțe M...PSD a fost oprită de patru ori în trafic de Poliție, începând cu data de 17 iulie, atunci când a intrat în țară pe la Vama Nădlac, dar abia acum autoritățile au avut toate răspunsurile din partea autorităților suedeze.