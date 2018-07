Mircea Negulescu a contestat controlul judiciar: Frații Cosma mint și o să dovedesc acest lucru în instanță. Nu am bani de avocat

Mircea Negulescu a declarat, marți, la ieșirea din sediul instanței supreme unde a contestat controlul judiciar, că probele în baza căruia el este acuzat sunt ticluite de Vlad Cosma și că acesta și sora sa mint. Negulescu mai acuză și că procurorul de caz că nu i-a permis să-și angajeze avocat, scrie Mediafax.





”Doamna procuror avea obligația să-mi asigure apărător din oficiu, lucru pe care nu l-a făcut. Este o nulitate absolută pe care eu am prezentat-o ÎCCJ. Eu i-am explicat doamnei procuror, când a făcut acte de urmărire penală în 50 de minute, extindere, continuări și altele, i-am spus că resimt nevoia să-mi dea un termen ca să-mi angajez un apărător pentru că erau o grămadă de învinuiri care mi se aduceau în 50 de minute. Nu văzusem nimic. (...) Frații Cosma mint amândoi și o să dovedesc acest lucru și toate declarațiile din dosar sunt pentru a asigura... Dar nu mai contează”, a declarat Mircea Negulescu, la ieșirea din sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), unde a contestat controlul judiciar dispus de către Parchetul General.





Negulescu a respins acuzațiile potrivit cărora el l-ar fi constrâns pe fostul deputat Vlad Cosma să întocmească o listă cu alegători, pentru a cere arestarea preventivă a unui inculpat pentru infracţiunea de coruperea alegătorilor.





„De unde să avem noi tabele? I-am făcut o solicitare doamnei procuror, să se sesize din oficiu împotriva lui Vlad Cosma pentru săvârșirea mai multor infracțiuni - fals în înscrisuri sub semnătură privată, ultraj judiciar și nu mai știu, pentru că sunt emoționat, pentru că două documente din dosarul respectiv, pe care eu doar le-am văzut în 2015, sunt ticluite de domnul Cosma în susținerea acuzației pe care o face acum. A aplicat o dată pe care eu n-am văzut-o în viața mea. Eu nu am văzut documentele în baza căruia sunt acuzat acum. Au fost ticluite probe. (...) Acum, în dosarul acesta le-a ticluit, nu pe cele pe care le-am văzut eu în 2015”, a mai spus Mircea Negulescu.





În sala de judecată, Negulescu a precizat că pe tot parcursul urmăririi penale i-ar fi fost încălcat dreptul la apărare de către procurorul de la Parchetul General.





„Din succesiunea faptelor puteți observa că pe 23 a fost extinsă urmărirea pt complicitate. Vreau să dau o declarație amplă să întelegeți. A fost extinderea și apoi s-a continuat urmărirea penală in personam, devenind suspect pe 24.07, iar pe 25.07 s-a continuat urmărirea penală și am devenit inculpat fără ca înainte să îmi fie adusă la cunoștință calitatea de suspect. (...) Nu am avut cunoștință nici de extindere și nici care au fost probele. Deși judecătorul de drepturi și libertăți nu se poate pronunța cu privire la aspectele de nulitate, dumneavoastră puteți să constatați că nu mi-a fost apărat dreptul la apărare. E nulitate deoarece când mi s-au adus la cunoștință calitățile, am solicitat organului de urmărire penală, ca urmare a actelor de urmărire penală, care fuseseră făcute asupra mea, să-mi acorde un termen să-mi aleg avocat și doamna procuror nu a ținut cont și a dispus controlul judiciar fără ca eu sa am un avocat. Și acesta e motiv de nulitate”, a spus Mircea Negulescu, în fața instanței de la ÎCCJ.





Acesta a mai subliniat faptul că, de când este prezentat ca fiind un pericol pe mai multe posturi de televiziune, el nu a contactat persoanele care îl acuzau public.





„Statutul meu social și familial și profesional s-a schimbat în totalitate. 1 an și 5 luni, de când nu mai sunt procuror și a apărut pe toate posturile ca un grad de pericol, sunt suspendat din functie, 2015 până în prezent persoanele în cauza au iesit public în mass media, eu nu am încercat să iau legatura cu ele deloc, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești am fost înainte de DNA, am grad de parchet general din 2000. Am fost procuror inspector, m-am prezentat mereu la instanță. Restul aspectelor netemeinice sunt multe, am solicitat transferul la Câmpina atunci și mi-am pastrat gradul de Înalta Curte. E evident motivul de nulitate absolută și admiterea apelului. Mă scuzați că sunt emoționat pentru că după 20 de ani de magistratură am ajuns în calitate de inculpat în fața dumneavoastră, îmi cer scuze daca am fost prea...”, a mai spus procurorul suspendat din funcție.





Judecătorul îi răspunde: „E în regulă. „Ve ți” ați scris în cerere?”





„Sunt obosit și stresat și am o grămadă de probleme, îmi cer scuze pentru această greșeală gramaticală”, s-a scuzat Negulescu.





În replică, procurorul a subliniat că Negulescu s-a prevalat de dreptul la tăcere, precizând, totodată, că se va apăra singur.





„Dosarul a pornit de la o altă sesizare. Pagina doi, inculpatul nu recunoaște faptele pentru că nu a dat nicio declarație și s-a prevalat de dreptul la tăcere, nu a primit toate răspunsurile la solicitările pe care le-a adresat zice el, adresa de domiciliu este în Ploiești și nu în București, nu a dorit să ne-o comunice și noi ce să facem? (...) Inculpatul nu stăpânește bine nimic pentru că pe 27 iunie i-au fost aduse la cunoștință toate acuzațiile, inculpatul este procuror cu o vechime apreciabilă și a fost și în Parchetul General 4 ani, ca inspector, și nu a dorit niciodată să-și ia avocat. A zis că-și face apărarea singur, iar în ceea ce privește nulitatea absolută, textul nu este aplicabil”, a precizat procurorul în ședință.





Judecător: Nu v-ați angajat avocat.





„Nu, și nu am bani. (...) În calitate de cetățean, am aceleași drepturi ca orice cetățean, organul de urmărire penală are obligația să-l audieze în prezența unui avocat ales și acest motiv e lovit de nulitate. Am dreptul la un proces echitabil, și să am dreptul și timpul necesar să pot să înteleg învinuirea care mi se aduce. În 40 de minute mi-au fost aduse la cunoștință toate aceste acuzații. Eu le-am aflat pe toate pe 27 și toate arată că mi-a fost încălcat dreptul la apărare. I-am zis doamnei procuror că nu înțeleg acuzația care mi se aduce, e pe două declarații, a două persoane interesate să obțină revizuiri. (...) Am drepturi și vreau să fie respectate la Parchetul unde am lucrat și am tot respectul față de doamna procuror. Eu dau declaratie și azi”, a spus Negulescu.





„Mai încet”, îl temperează judecătorul.





„Mă scuzați, așa vorbesc eu. Legea vreau să fie respectată în cazul meu, indiferent că mă cheamă Negulecsu sau Popescu. Trebuie să oprească procedura și să îmi pună apărător”, se scuză, din nou, procurorul.





„Așa faceți și la parchet și așa atitudine aveți că poate mâine-poimâine... fiecare avem probleme...”, a spus judecătorul.





Atât Lucian Onea cât şi Mircea Negulescu au fost plasați sub control judiciar de către procurorii Parchetului General, pe o perioadă de 60 zile. Ei nu au voie să comunice între ei și respectiv cu anumite persoane menționate în ordonanțe; nu au voie să mai exercite profesia de procuror și nu au voie să dețină, să folosească sau să poarte arme. Mircea Negulescu contestă, marți, controlul judiciar la Înalta Curte de Casație și Justiție.