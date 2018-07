Sindicat polițiști: Șoferul mașinii cu numere anti-PSD nu a săvârşit niciun fel de abatere de la legislaţia românească. Nu ne dorim ca Poliţia Română să fie folosită ca ustensilă politică

Bărbatul care conducea autoturismul înmatriculat în Suedia cu numere personalizate conţinând injurii la adresa PSD nu a săvârşit niciun fel de abatere de la legislaţia românească în lipsa unor prevederi exprese care să interzică folosirea acestor numere, consideră Cosmin Andreica, lider sindical EUROPOL (Sindicatul Poliţiştilor Europeni, n.r.)."În lipsa unor prevederi exprese care să interzică folosirea acestor numere, acel cetăţean nu a săvârşit niciun fel de abatere de la legislaţia românească. Nu ne dorim ca instituţia Poliţiei Române să fie folosită ca şi ustensilă politică pentru că nu le convine unor oameni o înşiruire de litere pe o plăcuţă cu numere de înmatriculare", a afirmat Andreica la Digi24, citat de Agerpres Poliţiştii de la Brigada Rutieră au întocmit dosar penal pe numele bărbatului sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România", faptă prevăzută de art. 334, alin. (4) din Codul penal."Astăzi (luni, 30 iulie, n.r.), în jurul orei 6:00, un echipaj de poliţie al Brigăzii Rutiere din cadrul DGPMB, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe raza sectorului 3, a depistat în trafic un autoturism, înmatriculat în Suedia, condus de un bărbat, în vârstă de 45 de ani. Conducătorul auto a fost condus la sediul Brigăzii Rutiere în vederea declanşării verificărilor procedurale, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei juridice în ceea ce priveşte regimul de înmatriculare şi circulaţie şi a vehiculului pe drumurile publice", precizează sursa citată. Poliţiştii efectuează cercetări, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 3, pentru stabilirea situaţiei de fapt şi a regimului de circulaţie internaţională pe teritoriul statelor Uniunii Europene.Presa a difuzat imagini cu un autoturism care circula prin România având numere de înmatriculare personalizate, ce conţineau injurii la adresa PSD. Situaţia a fost abordată şi de Ambasada Suediei la Bucureşti, pe pagina oficială de Facebook, într-un mesaj în limba engleză. "În acest weekend, unele site-uri media româneşti au relatat că o maşină înmatriculată în Suedia, cu numere personalizate, nu poate circula în afara graniţelor ţării. Informaţiile se refereau la o maşină înmatriculată în Suedia, care a beneficiat de multă atenţie media, în săptămânile trecute. Articolele au fost distribuite pe platformele de social media şi pe site-uri care nu au verificat informaţia sau adevărul acestor declaraţii. Unele site-uri au şters sau au actualizat aceste articole", preciza misiunea diplomatică.Ambasada Suediei în România a dorit "să clarifice faptul că numere de înmatriculare personalizate emise de Agenţia de Transport Suedeză sunt valabile în interiorul Uniunii Europene". Misiunea diplomatică precizează că "numerele de înmatriculare personalizate trebuie să fie mereu însoţite de documente oficiale atât pentru numerele originale, cât şi pentru cele personalizate".