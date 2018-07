Orban: Declarațiile premierului Ungariei despre Centenar, o jignire. Cerem Guvernului să ia măsuri

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a solicitat Guvernulului să ia atitudine faţă de afirmaţiile premierului Ungariei, Viktor Orban, care a spus că Centenarul Marii Uniri nu reprezintă pentru maghiari un moment de sărbătoare, relatează Mediafax.

"PNL condamnă declarațiile premierului Viktor Orban, care reprezintă o jignire la adresa sentimentului românilor într-un an în care românii sărbătoresc Centenarul Marii Uniri. Aceste declarații sunt total deplasate, au un caracter neprietenesc și sunt cu atât mai jignitoare și mai grave cu cât au fost făcute pe teritoriul României. Somăm Guvernul să ia atitudine oficială față de aceste declarații șă să nu tacă în mod complice atunci când avem de-a face cu declarații care pun la îndoială dreptul cetățenilor români de a sărbători Centenarul Marii Uniri și de a considera acest an ca un an extrem de important în care împlinim 100 de ani de la realizarea Marii Uniri", a declarat Ludovic Orban la finalul şedinţei BPN al PNL.

”România a intrat în urmă cu o sută de ani în epoca modernă. Înţelegem că, din punctul lor de vedere, este un moment de sărbătoare, dar îi rugăm să ne înţeleagă că din punctul nostru de vedere nu avem ce sărbători”, a afirmat Viktor Orban.





Discursul premierului ungar a fost întrerupt de aplauzele celor prezenţi. Apoi, Viktor Orban a continuat spunând că ”România modernă nu ştie de 100 de ani ce să facă cu cei peste un milion de maghiari care trăiesc aici”.