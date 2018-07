Vicepreședintele PSD Dâmbovița spune că a semnat inițiativa ”Fără Penali în funcțiile publice”: ”Trebuia să nu semnez?”

Vicepreşedintele PSD Dâmboviţa, Fănuţ Costea, a declarat, luni, pentru Agerpres, că a semnat iniţiativa ''Fără penali în funcţii publice'' şi a spus că a făcut acest lucru la solicitarea unui membru USR.





Acesta a explicat că a semnat petiţia în cursul lunii iulie, la 'Zilele oraşului Găeşti', dar a spus că regretă totuşi faptul că strângerea de semnături a fost asociată cu vizita în acel oraş a liderului liberal Ludovic Orban.





''Da, am semnat. Trebuia să nu semnez? Atunci când mergem la vot, este sinonim cu: aţi fost la vot? Da. Cum aţi votat? Cam aşa vreţi dumneavoastră să mă întrebaţi. Oricum îmi pare rău că am votat-o, pentru că în momentul în care am văzut ce s-a întâmplat şi de ce s-a legat tot evenimentul de la Găeşti, pentru că acolo s-a întâmplat, mi-a părut rău pentru că a fost legat de prezenţa preşedintelui PNL, Ludovic Orban. Mi-a părut rău pentru băieţii ăştia care fac un lucru foarte bun şi, după părerea mea, nu ar fi trebuit să se lege de acest eveniment'', a precizat Fănuţ Costea, care este şi preşedinte al organizaţiei PSD Găeşti.





Acesta a adăugat că nu a vorbit despre semnarea petiţiei cu preşedintele PSD Dâmboviţa, senatorul Adrian Ţuţuianu.





"Nu văd de ce ar trebui să discut cu cineva hotărârile mele şi ce fac eu, indiferent că sunt elemente legate de politică'', a subliniat Fănuţ Costea.





Întrebat dacă îl consideră ''penal'' pe preşedintele PSD, Liviu Dragnea, Fănuţ Costea a replicat: ''atât timp cât are o condamnare definitivă şi irevocabilă şi este pe latura penală, nu ştiu cum aş putea să o numesc''.





Vicepreşedintele PSD Dâmboviţa Fănuţ Costea a mai spus că, în opinia lui, Liviu Dragnea ar ajuta partidul dacă ar renunţa la funcţiile publice.