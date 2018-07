Primele reacții politice la scandalul reținerii plăcuțelor cu ”M...PSD”: Doi liberali vor cere audierea lui Carmen Dan în Parlament

Senatorul PNL, Florin Cîțu, și deputatul PNL, Bogdan Huțuca, au anunțat că vor cere colegilor din Comisiile de apărare să o cheme la audieri pe ministrul de Interne, Carmen Dan, penru a da explicații despre întocmirea unui dosar penal românului care conducea autoturism cu plăcuțele M...PSD, transmite Mediafax





"Dragnea și PSD folosesc instituțiile statului, în special cele de forță, împotrivă adversarilor politici. Și eu am fost victimă acestor anchete. Ce face PSD în cazul șoferului din Suedia, reprezintă încă o dovadă. Mesajul incriminat nu se referă la România, la statul român, guvernul României , persoane din guvern etc. Nu. Mesajul este împotrivă unei formațiuni politice. Într-o societate liberă, nu sub dictatură PSD, formațiunea politică afectată de mesajul public își caută dreptatea în instanță. Ce face PSD acum reprezintă un abuz îngrozitor, demn de comuniștii anilor 50. O să le propun colegilor mei din comisiile de specialitate să ceară ministrului de interne explicații pentru acest abuz", a scris luni senatorul PNL, Florin Cîţu, pe Facebook.





De asemenea, deputatul PNL Bogdan Huţucă, le-a cerut membrilor Comisiei de apărare să verifice modul în care a acţionat Poliţia română în acest caz.





"Solicit public colegilor mei din comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională să verifice modul în care a acționat Poliția română în cazul românului venit din Suedia cu un mesaj critic la adresa Partidului Social Democrat, pe pe plăcuțele de înmatriculare. Vă amintesc că românul stabilit în Suedia a circulat câteva săptămâni pe drumurile publice din România, timp în care a fost urmărit de forțele de ordine care conform legii se ocupă cu protecția cetățenilor și nu cu hărțuirea lor. Dacă se confirmă faptul că poliția l-a urmărit în această dimineață chiar din fața casei, atunci suntem într-o situația gravă de încălcare a legii", transmite deputatul PNL, Bogdan Huțucă, într-un comunicat de presă.