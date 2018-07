UPDATE Șoferul mașinii cu numere anti-PSD a rămas fără permis și plăcuțe: Mi se pare un abuz. Cred că am fost urmărit / Brigada Rutieră: În cauză a fost deschis dosar penal

Răzvan Ștefănescu, posesorul autoturismului cu numărul M...EPSD, a fost oprit de un echipaj de poliție în dimineața zilei de luni, care i-a suspendat permisul și i-a ridicat plăcuțele de înmatriculare, deși Ambasada Suediei a precizat că acestea sunt valide în toate țările UE, transmite Mediafax.

Citiți și Brigada Rutieră a deschis dosar penal pentru șoferul mașinii cu numărul ”M...PSD”: Nu are drept de circulație în România

Ambasada Suediei: Plăcuțele personalizate sunt valabile în toată Uniunea Europeană

„După spusele lor, mi-au luat plăcuțele pentru că numerele nu sunt valabile, niciunul dintre ele. Vineri mi-au spus că sunt valabile, astăzi nu sunt valabile și permisul de conducere au spus că se suspendă. Așa e legea. Pentru că așa știe în lege, pentru că am circulat cu un autovehicul neînmatriculat. (...) Am și foaie de la Registrul suedez că se poate cirucla în Europa. Am sunat și la Ambasadă că a mai fost o tentativă pe 18, mi-a spus că am voie să circul cu mașina. Am de gând să-mi iau permisul înapoi, să îmi iau plăcuțele înapoi. Mi se pare un abuz. Eu cred că am fost urmărit. Cu o seară înainte era o motocicletă de poliție și făcea ture în jurul blocului meu. Eu stau în Balta Albă, pe 1 Decembrie m-au oprit dimineață. Au venit direct, să dau jos plăcuțele. Ei au venit cu scop, nu au stat să verifice plăcuțele, nimic. Pur și simplu au luat actele și mi-au spus să scot plăcuțele. Nu am vrut și le-au scos ei, i-am și filmat”, a declarat Răzvan Ștefănescu.

UPDATE 10.49 Ce a spus Ștefănescu la sediul Brigăzii Rutiere:

„Mi s-au cerut documentele, după 3 minute, mi-au spus că numerele nu sunt valabile să că trebuie să scot plăcutele. Am refuzat, ceea ce polițistul a mers la mașină, a scos numerele de înmatriculare, am filmat când le-a scos. (...) Mi-a adus la cunoștință că permisul îmi va fi suspendat. Nu știu ce va urma, nu mi-au adus nicio învinuire. Doar mi-au adus la cunoștință că plăcuțele nu sunt valabile. Am fost oprit la 5:50 dimineața, pe 1 Decembrie. Trebuia să ajung la mare. Eram cu băiețelul meu de 8 ani. Mi-au spus să merg cu ei la poliție. (...) Mi-au dat o dovadă, dar fără drept de a conduce, pe timp nelimitat, nu știu. Sunt în vacanță aici. Eu locuiesc în Suedia, am venit să cheltui bani în România. Mașina e înmatriculată în aprilie. Când am înmatriculat mașina cu M...IE PSD, am consultat DEX-ul și prima chestie scrie „gură”, „a amăgi”, „a duce cu vorba”, exact ce face PSD. Cu numerele astea am vrut să arăt că aceștia sunt ei. A minți, de fapt. Asta e în DEX. (...) Vineri m-au oprit în Craiova, aveam dreptul să circul, nu mi-au făcut nimic. Acum, după două zile, nu mai am dreptul”, a declarat Răzvan Ștefănescu.

Acesta a mai precizat că a fost oprit, în țară, de patru ori în trafic, deși nu a încălcat legea: „Asta e a patra oară. (...) Probabil că deranjez pe cineva. Asta o numesc hărțuire”



În încercarea de a afla care este motivul pentru care Răzvan Ștefănescu a fost oprit în trafic, deși Ambasada Suediei a precizat că poate circula fără probleme, Mediafax a contactat reprezentanții Brigăzii Rutiere. Aceștia au confirmat faptul că șoferul a fost oprit în trafic și că i-au fost ridicate permisul și plăcuțele, însă au refuzat să ofere alt răspuns oficial.





”Ambasada Suediei în România dorește să precizeze că numerele de mașină personalizate emise de Agenția de Transport Suedeză sunt valabile pentru călătorii în Uniunea Europeană. Numerele de mașină personalizate trebuie întotdeauna însoțite de documentele oficiale atât pentru numărul inițial, cât și pentru cel personalizat”, se spune pe pagina de Facebook a reprezentanței diplomatice.