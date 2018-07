VIDEO FOTO Protest în Capitală împotriva adoptării Codului administrativ. 1.000 oameni în marș de la Parlament la Cotroceni. "Apărăm limba română"

Aproape 1.000 de persoane au participat duminică, în Capitală, la un marş organizat de Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM) şi Asociaţia "Calea Neamului" împotriva adoptării legii privind Codul administrativ, prin care, potrivit iniţiatorilor acestui eveniment, limba maghiară devine în mod neconstituţional a doua limbă oficială în stat pe o arie ce depăşeşte cu mult judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, relatează Agerpres.





UPDATE 20.00: Aproximativ o mie de persoane manifestează la această oră la Palatul Cotroceni, pentru a trage un semnal de alarmă asupra pericolului promulgării legii, transmite Mediafax.



Inițial, manifestanții s-au strâns în Piața Constituției și apoi au pornit în marș spre Piața Universității și au ajuns, în jurul orei 20.00, în fața Palatului Cotroceni.



Oamenii îi cer președintelui să nu promulge Codul Administrativ, votat de Parlament la începutul lunii iulie.



Printre prevederile proiectului legislativ se numără eliminirea pragului de 20% pentru folosirea limbii materne a minorităţilor naţionale în prefecturi, primării, consilii judeţene şi locale, dar şi cum vor fi montate plăcuţele bilingve.



"Protestul este generat de includerea, de catre iredentisti, pe fondul inculturii si incapacitatii politicienior nostri, prea preocupati de lupta pentru ciolan si de sfasierea reciproca, in chiar anul aniversarii Centenarului Marii Uniri, a unei prevederi in Proiectul de lege al Noului Cod Administrativ, care oficializaza limba maghiara in administratia a aproape jumatate din localitatile Tarii. Este un act care sfideaza, intr-un mod inadmisibil si fara precedent, Constitutia Romaniei! Scopul contestatarilor este de a-i atrage atentia presedintelui sas al Romaniei, in traditia lui Stephan Ludwig Roth, ca aici este Romania, stat national unitar, pentru infaptuirea caruia s-au sacrificat milioane de romani si ca promulgarea unei astfel de prevederi legislative echivaleaza cu o sinucidere politica imediata si fara drept de apel", se arată în mesajul prin care a fost anunțat mitingul.













Demonstranţii s-au strâns după-amiază în Piaţa Constituţiei, majoritatea fiind îmbrăcaţi în haine tradiţionale româneşti şi purtând steaguri. Un tricolor de mari dimensiuni a fost desfăşurat pe braţele mai multor manifestanţi.

"Ne-am adunat, astăzi, aici, români din Covasna, Harghita Mureş, români de pe întreg cuprinsul ţării, care vor face scut în jurul fraţilor lor din inima ţării, care vor face scut în jurul valorilor naţionale, în jurul celor care au aceeaşi credinţă şi acelaşi sânge din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna. Suntem împotriva adoptării Codului administrativ, care legalizează folosirea limbii maghiare, extinderea folosirea limbii maghiare de la nivel local la nivel central, respectiv în prefecturi şi deconcentrate. (...) Limba română trebuie să rămână în continuare sigura limbă oficială pe teritoriul statului român", a susţinut Târnoveanu.









Unii au afişat pancarte cu mesaje precum: "Libertatea de a fi român e sfântă", "Limba oficială nu poate forma obiectul revizuirii Constituţiei" (reprezentând un articol din Constituţie), "Jurăm pentru Ardeal", dar şi portrete cu Mihai Eminescu şi Avram Iancu. De asemenea, au scandat "Limba română, singura stăpână!", "Trăiască, trăiască şi înflorească Moldova, Ardealul şi Ţara Românească!", "Unitate naţională!" şi au cântat "Treceţi batalioane române Carpaţii!".









La începutul marşului, un bărbat a fost ridicat de jandarmi în urma unei altercaţii.









Mihai Târnoveanu, preşedintele Asociaţiei Calea Neamului şi vicepreşedinte al Forumului, a vorbit la o portavoce şi a afirmat că vor să facă scut în jurul valorilor naţionale.Marşul a început cu rostirea unor rugăciuni şi intonarea Imnului Naţional.Traseul marșului este: bulevardul Unirii - Piaţa Unirii - bulevardul I.C.Brătianu - Biserica Sfântul Gheorghe Nou - Piaţa Universităţii - Esplanada Statuilor - bulevardul Regina Elisabeta - Piaţa Operei. Ultimul punct de oprire este Palatul Cotroceni, conform traseului avizat de Primăria Municipiului Bucureşti.La jumătatea lunii iulie, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş i-a solicitat preşedintelui Klaus Iohannis să nu promulge legea privind Codul administrativ în forma adoptată de Parlament, avertizând că acest act normativ, "prin care limba maghiară dobândeşte statut de limbă oficială pe o arie ce depăşeşte cu mult cele trei judeţe", va facilita obţinerea autonomiei teritoriale pe criteriu etnic şi formarea unei enclave etnice în inima României.Într-o scrisoare adresată şefului statului, asociaţiile care formează Forumul Civic al Românilor din Harghita, Covasna şi Mureş arată că textul de lege elimină pragul de 20% referitor la folosirea limbii minorităţilor în administraţie, existent în prezent, şi impune obligativitatea folosirii limbilor materne ale minorităţilor naţionale nu doar autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate, ci şi instituţiilor publice aflate în subordine, organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, precum şi prefecturilor, ceea ce contravine, conform asociaţiilor, art. 120 alin. (2) din Constituţie.