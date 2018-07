​​VIDEO Ministerul Apărării: Aviatorii militari care au intervenit în Grecia au ajuns cu bine acasă

Cele două aeronave militare din dotarea Forțelor Aeriene Române, C-27 J Spartan, configurată pentru stingerea incendiilor, și C-130 Hercules, pentru sprijin logistic, au aterizat sâmbătă pe Aeroportul Otopeni, scrie Mediafax."Aviatorii militari, care au intervenit în Grecia, au ajuns cu bine acasă!", anunță ministerul pe Facebook , unde a postat și un filmuleț cu militarii care au participat la misiunea din Grecia.Cele două aeronave au plecat miercuri spre Atena pentru a sprijini forțele de intervenție elene în lupta cu incediile scăpate de sub control."Aeronava C-27 J Spartan a efectuat, în perioada 24-27 iulie, pe timpul dislocării în Grecia, misiuni de stingere a incendiilor, conform planificării Centrului de coordonare elen, în regiunile Attica și Insula Creta. Cele două aeronave militare au fost deservite de un detașament de aproximativ 20 de militari - piloți, personal navigant și personal auxiliar, sub comanda căpitanului-comandor Florin Ianculescu. Armata României a intervenit în sprijinul autorităților de la Atena în gestionarea situațiilor de urgență din zonele afectate de dezastrele naturale, ca urmare a solicitării autorităților elene transmisă prin portalul informațional CECIS (Common Emergency Communication and Information System) al Mecanismului de protecție civilă al UE", transmite Ministerul Apărării Naționale. Incendiile din Grecia s-au soldat cu aproape 90 de morți. Autoritățile elene au anunțat sâmbătă că principala cauză a incendiilor de vegetație este neglijența iar vina îi aparține, cel mai probabil, unui localnic.Potrivit unei surse citate de presa din Grecia, identitatea vinovatului este cunoscută de autorități. Acesta ar fi pornit un foc pentru a arde lemn și crengi. Aceeași sursă susține că suspectul ar fi încercat să acopere focul cu pietre și să îl stingă cu apă.