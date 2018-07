VIDEO Cum a rămas Oreste Teodorescu fără carnet: Actele mi le aduci acasă cu scuzele de rigoare! Și să vii în civil!

În urmă cu o zi, Oreste a cerut Poliției Ilfov, pe pagina sa de Facebook , să-i trimită procesul verbal in urma căruia i-a fost suspendat permisul de conducere pentru a putea contesta in instanță decizia. „A trecut o săptămâna de când Punjabi a făcut pe zmeul și încă nu pot contesta in instanță decizia întrucât nu exista pana acum acest proces verbal!”, a scris vedeta TV.În replică, pe pagina Polițiștii au umor a fost postată o înregistrare video cu momentul în care Oreste Teodorescu pleacă în mașină și îi cere polițistului care întocmea procesul verbal să îi aducă acasă buletinul și procesul verbal, dar să vină „în civil”.Iată mai jos postarea de pe pagina Polițiștii au umor:„De curând, în caz că nu știați, un cunoscut domn din mass-media a fost sancționat exemplar de către polițiștii rutieri din Ilfov. În loc să se comporte cum ar trebui să se comporte, adică decent, domnul Oreste Teodorescu a ales să se comporte așa cum se vede în filmare. Mai mult, acesta a postat pe pagina sa de facebook o poză cu colegul nostru, adresându-i o serie de apelative peiorative (de genul Punjabi), făcând aluzie la faptul că polițistul ar fi de etnie rromă. Și dacă ar fi țigan, ce? Bravo lui! A muncit să ajungă acolo.Bineînțeles că o grămadă de "judecători facebook" au început să-l înjure pe polițist (ăsta fiind și scopul postării), fără ca măcar unul să realizeze că poate nu acela este adevărul. Tot el se plânge că nu a primit procesul verbal de contravenție și că nu poate contesta procesul verbal. Îi aducem aminte domnului în cauză faptul că sancțiunea poate fi aplicată în termen de 6 luni de la constatarea ei, iar în termen de 15 zile de la luarea la cunoștință o poate contesta în instanța competentă material să judece cauza.Dacă ar fi rămas la mașină, nu ar fi făcut acest circ ieftin, de care, fie vorba între noi, suntem sătui și ar fi semnat procesul verbal, fără să plece "că așa vrea mușchiul lui", ar fi primit o copie și acum se putea deja adresa instanței cu o contestație. Asta a fost gratis, din partea celorlalți 45.000 de "punjabi", așa cum l-ai numit pe colegul nostru.Poate nu ar fi rău să îți revizuiești comportamentul, domnule Oreste. Și poate, spun poate, data viitoare nu vei mai rămâne pieton. Încearcă să cobori de pe piedestalul pe care crezi că te afli și o să realizezi că și noi, polițiștii, suntem tot oameni, avem și noi problemele noastre personale, poate iubim și urâm aceiași politicieni sau persoane. Diferența dintre noi și tine este că noi nu te vom jigni, te vom lăsa să te scalzi în ura, ignoranța și infatuarea de care ești atât de mândru”.