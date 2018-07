Cum a fost arestat Șerban Pop în Italia: Fostul șef al Fiscului încerca să-și deschidă un cont bancar în Como: „Era foarte nesigur / Nu a opus rezistență, parcă se aştepta să fie reţinut”

Hotnews.ro a discutat cu un funcţionar de rang înalt din cadrul Comandamentului Poliţiei Poştale din Milano, care s-a ocupat de arestare.



"Cetăţeanul s-a prezentat la un oficiu poştal din Como, unde a prezentat ca document de identitate paşaportul românesc. Funcţionara de la Poştă a avut suspiciuni şi astfel s-a activat un mecanism de verificare, o procedură pe care o urmăm în cazuri similare, mai ales că am mai avut episoade în care persoane suspectate au vrut să deschidă conturi curente cu documente străine.



I-a spus cetăţeanului să revină a doua zi sub motivaţia unei verificări - şi ne-a alertat pe noi, de la Poliţia Poştală. Noi am făcut un control al identităţii pe internet şi pe sistemele noastre informatice şi am avut confirmarea că există un mandat de arestare internaţional pe acel nume.



A doua zi, am pus sub control ghişeul: cetăţeanul s-a prezentat în faţa oficiului poştal, însă era foarte nesigur. Noi l-am ţinut sub observaţie de la depărtare. A intrat într-un bar, de unde a urmărit activitatea din biroul poştal, apoi s-a hotărât şi a intrat. În acel moment a fost reţinut, fără a opune rezistenţă sau a încerca să se justifice sau să pună întrebări. Poliţistul care l-a arestat a spus că parcă se aştepta să fie reţinut."



Aceeaşi sursă ne-a precizat că Serban Pop era singur şi avea asupra lui un telefon mobil cu număr italian. În acest moment se află în penitenciarul de la Como iar Curtea de Apel de la Milano, a V-a Sectiune penală, va decide în ceea ce priveşte extrădarea. Potrivit surselor Hotnews.ro, fostul sef ANAF a numit doi avocaţi, dintre care o avocată italo-româncă.







„Străinul a fost reperat într-un oficiu poştal din localitatea Como, unde s-a prezentat pentru a-şi deschide un cont curent, dar comportamentul său neobişnuit nu a trecut neobservat funcţionarilor de la Poşta Italiană, care au alertat poliţiştii de la Departamentul Poliţia Poştală şi Comunicaţii din Milano care, după ce au verificat identitatea bărbatului, l-au arestat în aşteptarea extrădării în propria ţară„, potrivit unui comunicat al Poliției Poștale din Milano. De notat că Poșta italiană funcţionează în Peninsulă şi ca instituţie bancară.În comunicat se arată că fostul președinte al Agenției Naționale de Administrație Fiscala din România (pe care nu îl numește), „ar fi primit în 2015 suma importantă de 230.000 de euro pentru a ascunde implicarea unui important om de afaceri local într-un caz care încă este în curs de elucidare”.„Acel caz, în care sunt implicate personaje din establishmentul României a atras masiv atenţia opiniei publice”, se mai arată în comunicat.Pop a fost dat în urmărire naţională şi internaţională, pe 27 iunie, după ce nu a fost găsit la domiciliu de către poliţişti, aceştia constatând că se sustrage punerii în aplicare a mandatului.Fostul șef ANAF a fost condamnat la 5 ani de închisoare.Potrivit rechizitoriului DNA, în 2014, Şerban Pop ar fi primit de la Horia Simu aproximativ 230.000 de euro, cash şi sub forma a două contracte de consultanţă judiciară, pentru a interveni la conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), în scopul soluţionării favorabile a unui dosar penal al omului de afaceri.