UPDATE Fostul șef la DNA Ploiești, Lucian Onea, și Mircea Negulescu, cercetați sub control judiciar. Onea: „O să contest această măsură” 

Aceeași măsură a fost luată și în privința fostului procuror Mircea Rădulescu. "Am control judiciar. Mă apăr în faţa organelor de urmărire penală. Mă consider nevinovat. Am dreptul la prezumţia de nevinovăţie. Până la rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare, sunt nevinovat", a spus Negulescu la ieşirea din sediul Parchetului. (Agerpres)"S-a luat măsura controlului judiciar, cu anumite interdicții. Eu sunt foarte optimist, o să contest această măsură pentru că este nelegal luată", a declarat Lucian Onea. Întrebat care sunt interdicțiile pe care le are, fostul șef DNA Ploiești a precizat că acestea vor fi comunicate de procurorii Parchetului General.Miercuri, procurorii Parchetului General l-au pus sub urmărire penală pe fostul șef al DNA Ploiești, Lucian Onea, în dosarul în care e acuzat de inducerea în eroare a organelor judiciare, represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă. Onea e acuzat că l-a obligat pe Vlad Cosma să falsifice o sesizare pe alt nume. „Procurorii (...) au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul Onea Lucian, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de participație improprie, sub forma complicității, la săvârșirea infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare, represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă. În fapt, procurorii au reținut că, în anul 2015, inculpatul Onea Lucian (procuror şef în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti) a participat la constrângerea unui martor (ameninţându-l în mod direct că o va inculpa pe sora acestuia într-o cauză penală) să întocmească în fals o sesizare pe un alt nume şi tabele/liste cu alegători din Republica Moldova, documente din care să rezulte că alegătorii ar fi primit bani drept mită electorală”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului General.Procurorii mai arată că listele cu alegători menționate ar fi fost trimise prin fax şi poştă din Chişinău la Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti. „Deşi ştia că probele sunt ticluite în mod mincinos de martor, procurorul Onea Lucian a solicitat Tribunalului Prahova arestarea preventivă a unui inculpat pentru infracţiunea de coruperea alegătorilor, prezentând instanţei drept probe, documentele ticluite. Precizăm că în cauză nu au fost propuse sau dispuse măsuri preventive”, au mai precizat procurorii Parchetului General.Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre o sesizare întocmită de către fostul deputat Vlad Cosma pe numele unui cetățean din Chișinău, Serghei Petruș. Vlad Cosma ar fi fost amenințat de către Lucian Onea că îi va întocmi dosar penal surorii acestuia, Andreei Cosma. Ulterior, Vlad Cosma a declarat public că Serghei Petruș nu există.În dosar, procurorii susţineau că Sebastian Ghiţă ar fi conceput, iniţiat şi coordonat o activitate de corupere a alegătorilor din Republica Moldova, la alegerile prezidenţiale din anul 2014, pentru votarea lui Victor Ponta. "Suma remisă de inculpat pentru influenţarea opţiunilor electorale a fost în cuantum de 350.000 euro", potrivit DNA.Într-un interviu pentru EVZ, în luna martie, Sebastian Ghiță declara: "Acest DNA şi-a făcut o listă de cetăţeni indignaţi, cetăţeanul care nu există, Serghei Petruş”.Procurorul-șef interimar DNA, Anca Jurma, a dispus un control la DNA Ploiești, după ce fostul șef al Direcției, Lucian Onea, a fost pus sub urmărire penală. Vor fi verificate dosarele în care apar Vlad Cosma, Andreea Cosma și Mircea Cosma, dar și măsurile luate de Onea în ceea ce-i privește.