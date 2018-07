Cioloș îi răspunde lui Cioroianu. Varianta fostului premier despre depunerea dosarului Roșia Montană la UNESCO: „Neadevărul nu e bun nici măcar atunci când e reflectat printr-un adevăr scos din context”

Fostul premier precizează că dialogul prezentat de Cioroianu este real, însă acesta reprezintă „doar un mic fragment dintr-un proces de decizie prin care am trecut în guvernul pe care l-am condus în care am căutat o soluție pentru a putea depune dosarul la UNESCO fără a afecta alte instituții ale statului român în arbitrajul internațional pe acest subiect”.„Acel dialog a avut loc într-un moment în care eu știam că dosarul poate fi depus doar cu decizie a guvernului. Într-adevăr, mai multe ministere aveau rețineri serioase din punctul lor de vedere legat de decizia depunerii acelui dosar. Personal, intenția mea de a depune dosarul era clară dar ca prim ministru aveam nevoie de o soluție care să țină cont de poziția tuturor ministerelor cheie, data fiind cererea celor de la ministerul culturii de a avea o decizie asumată a întregului guvern pentru a depune acest dosar la UNESCO. După câteva săptămâni de întâlniri interne și de discuții cu juriștii din echipă pentru a identifica o soluție, am aflat că dosarul poate fi depus la UNESCO fără a avea nevoie de o decizie formală a guvernului întrucât instituția autorizată să reprezinte statul român în acest domeniu era ministrul culturii. Așa încât am convenit cu ministrul culturii să depună direct acel dosar la UNESCO având acordul meu. De altfel dosarul a fost în cele din urmă depus având un cuvânt de însoțire semnat de mine. Am ținut să fac aceste precizări ca să fie clar care a fost și este poziția mea față de acest dosar. Un lucru este clar: dosarul a fost asumat și depus la UNESCO în perioada în care noi eram la guvernare și a fost blocat la nominalizare în perioada guvernelor conduse de PSD-ALDE”, a declarat Ciolos. Reacția fostului premier vine după ce ambasadorul României la UNESCO afirmă că a observat „lipsă de voință politică” la ultimele patru guverne - Cioloș, Grindeanu, Tudose și Dăncilă - cu care a lucrat în privința includerii Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO. A cesta a relatat, într-o dezbatere organizată în cadrul Festivalului de Film şi Istorii Râşnov 2018, o discuție cu premierul Dacian Cioloș, care l-a întrebat dacă dosarul mai poate fi retras odată depus. La 5 minute după discuție, Cioloș l-ar fi sunat din nou pentru a-i transmite să nu mai depună dosarul.Care ar fi fost dialogul purtat cu Dacian Cioloș, relatat de Cioroianu:Cioloș: Dl. ambasador, ce ziceți, dacă îl mai depunem îl mai putem retrage?Cioroianu: Da, îl putem retrage oricând, îl putem retrage până în primăvara anului 2018Cioloș: Uitați există o serie de opinii, divergențe la nivelul guvernului, nu știm ce să facem, să-l depunem, să nu îl depunem?Cioroianu: Sfatul meu ar fi să îl depunem, dacă intervine vreo piedică de ordin juridic la procesul...Cioloș: Deci îl putem retrage?Cioroianu: Da, îl putem retrage până în ultima clipă.Adrian Cioroianu a afirmat că, „la 5 minute" după discuție, a sunat din nou telefonul, de la secretariatul premierului, fiind întrebat dacă mai poate vorbi cu Cioloș. „Dl Cioroianu, uitați, am avut discuții cu mai mulți miniștri, nu-l depunem. Dl. prim ministru, cum ziceți”, a relatat ambasadorul României la UNESCO.