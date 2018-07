VIDEO Adrian Cioroianu, despre dosarul Roșia Montana - UNESCO: Observ lipsă de voință la ultimele patru guverne / Ambasadorul afirmă că Dacian Cioloș l-a întrebat, în 2016: Dacă depunem dosarul îl mai putem retrage?

Cioloș: Dl ambasador, ce ziceți, dacă îl mai depunem îl mai putem retrage?

Cioroianu: Da, îl putem retrag oricând, îl putem retrage până în primăvara anului 2018

Cioloș: Uitați există o serie de opinii, divergențe la nivelul guvernului, nu știm ce să facem, să-l depunem, să nu îl depunem?

Cioroianu: Sfatul meu ar fi să îl depunem, dacă intervine vreo piedică de ordin juridic la procesul ..

Cioloș: Deci îl putem retrage?

Cioroianu: Da, îl putem retrage până în ultima clipă









Discuțiile despre Roșia Montana, de la minutul 12:









„Eu observ lipsă de voință la ultimele patru guverne cu care am avut de-a face. Vreți să discutăm sincer sau să spunem povești”, a afirmat Cioroianu, în cadrul acestei discuții.Acest a invocat un moment din noiembrie 2016, când spune că primise „de la București sugestia că urmează să depunem dosarul Roșia Montana. Pentru aceasta, urma să se întâlnească cu Mechtild Rössler, șefa diviziei Patrimoniu în cadrul UNESCO.„M-am dus în aeroport dimineața să vină doamna secretar de stat cu dosarele pe care să le depunem la UNESCO. Mă sună secretariatul domnului Cioloș, domnule ambasador, puteți vorbi cu dl premier?”, a povestit Cioroianu.Care ar fi fost dialogul purtat cu Dacian Cioloș, relatat de Cioroianu:Adrian Cioroianu a afirmat că, „la 5 minute„ după discuție, a sunat din nou telefonul, de la secretariatul premierului, fiind întrebat dacă mai poate vorbi cu Cioloș.„Dl Cioroianu, uitați, am avut discuții cu mai mulți miniștri, nu-l depunem. Dl prim ministru, cum ziceți”, a relatat ambasadorul României la UNESCO.După acest episod, „ne-am dus la ora fixată la doamna Rössler și vreți să fiu deschis cu dvs, ne-am uitat toți trei la dânsa și femeia spunea bine dar voi ați venit să depuneți un dosar. Noi, nuuu... mai avem nevoie de o ultimă consultare”, a adăugat el.Potrivit lui Adrian Cioroianu, „din timpului dl Cioloș, în timpul dl Grindeanu, Tudose, doamna Dăncilă, aceleași guverne au fost pro în mare parte - și în timpul guvernelor PSD am întâlnit oameni care au fost pentru Roșia Montana - (...) dar în toate guvernele au fost ministere care s-au opus”. Acesta a citat Ministerul de Finanțe, ministerul Justiției și cel al Economiei, care „au spus ne asumăm un risc”.„Eu nu am fost la discuțiile statului român cu avocații dar bănuiesc că avocații statului român asta au spus”, a argumentat el.”Cazul ideal ar fi în acești trei ani statul român să lămurească odată acest proces și să-l și câștige. Dacă se va vrea. Povestea asta nu mai e politică, nu mai e istorică, e o dezbatere de avocați”, a comentat acesta.Dosarul Roșia Montana a fost depus la UNESCO în ianuarie 2017 de Corina Șuteu, ministrul Culturii în Cabinetul Cioloș, iar în vara acestui an, la începutul lui iunie, guvernul Dăncilă a stopat procedura de includere în patrimoniul UNESCO.„A fost un lucru cu totul și cu totul inedit, când un stat depune un dosar, nu contează că e guvernul, x y sau z, numele sub care apare dosarul e România și același stat cu numele România ajunge la concluzia că e riscant”, a comentat Adrian Cioroianu.