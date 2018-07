UPDATE Candidații pentru șefia DNA susțin interviurile cu ministrul Justiției. Florentina Mirică: Sper să nu conteze faptul că am fost apropiată de Kovesi, nu e un argument legal. Am încredere în ministru

La minister a venit și Cristian Lazăr. Acesta a evitat să răspundă întrebărilor ziariștilor. El a spus doar că este pregătit și că, în opinia sa, contracandidații sunt la fel de pregătiți.Spre deosebire de Florentina Mirică și Marius Iacob, Lazăr vine din afara DNA, fiind procuror adjunct al secției criminalistică a Parchetului General.La sediul Ministerului Justiției au sosit doi dintre candidați, Florentina Mirică și Marius Iacob. Florentina Mirică a declarat că lupta anticorupție trebuie să continue pentru că ”fenomenul corupției nu s-a diminuat de la mica corupție, acea ciocolată dată la ghișeu (...) până la vestitul 10% din valoarea contractelor”.”Nu este adevărat că am avut o acțiune disciplinară”, a mai spus Mirică.”Nu este un argument legal și sper să nu conteze”, a spus Mirică, întrebată de jurnaliști dacă faptul că este o apropiată a Laurei Codruța Kovesi va influența decizia ministrului Justiției. Ea a adăugat că are încredere în ministru.Marius Iacob, procuror-șef adjunct al DNA, nu a dorit să dea detalii jurnaliștilor.Interviurile sunt programate în ordine alfabetică, a confirmat ministrul Justiției, Tudorel Toader."Ieri am studiat programele manageriale, dosarul, îi așteptăm la interviu la orele 09.00. Dvs. ați speculat un răspuns pe care absolut corect vi l-am dat, și anume că este posibil ca unul dintre candidați să fie desemnat pentru, mă rog, numirea ca procuror-șef, după cum este posibil ca niciunul să nu fie. Speculația e a dvs.", le-a replicat el jurnaliștilor."Veți vedea după ce îi audiem", a răspuns ministrul privitor la durata interviului."Dacă v-aș fi spus că sigur nominalizez unul, era o antepronunțare. Eu v-am redat variantele posibile – să desemnez unul, să nu desemnez niciun candidat", a mai arătat Tudorel Toader, după insistențele jurnaliștilor prezenți la sediul Ministerului Justiției.Timpul de susţinere de către candidaţi a proiectului privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere ar fi de aproximativ 30 minute, iar timpul pentru întrebări şi răspunsuri - aproximativ o oră, potrivit News.ro Candidaţii pentru postul de procuror-şef al DNA vor susţine interviul cu ministrul Justiţiei, sprijinit de secretarii de stat.La evaluarea interviului vor fi avute în vedere următoarele standarde: prezentarea sintetică a unității/structurii pentru a cărei conducere participă la selecţie; identificarea unor eventuale disfuncţii şi vulnerabilităţi în activitatea unității/structurii pentru a cărei conducere participă la selecţie; propunerea unor soluţii pentru prevenirea şi înlăturarea deficiențelor identificate; formularea de propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii manageriale a unității/structurii pentru a cărei conducere participă la selecţie; compatibilitatea proiectului managerial privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere, întocmit de procurorul care participă la selecţie cu cel al procurorului ierarhic superior, dacă este cazul.Membrii comisiei vor verifica aptitudinile manageriale şi de comunicare, unde sunt încadrate: capacitatea de organizare; asumarea responsabilităţilor; rapiditatea în luarea deciziilor; rezistenţa la stres; autoperfecţionarea; capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung; iniţiativa în modernizarea managementului unităţii/structurii; capacitatea de adaptare rapidă; capacitatea de relaţionare şi comunicare; capacitatea și disponibilitatea de a lucra în echipă și de a colabora cu colegii.Un ultim punct avut în vedere la evaluarea interviurilor este, potrivit procedurii publicate pe site-ul ministerului , "prezentarea viziunii asupra modului în care înţelege să organizeze instituţia în vederea îndeplinirii atribuţiilor constituţionale de promovare a intereselor generale ale societăţii şi apărării ordinii de drept, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor".”Vedem cum se vor prezenta la interviu, vedem programele manageriale şi atunci vom stabili dacă avem vreun candidat pe care să îl propunem Consiliului Superior al Magistraturii şi preşedintelui”, a subliniat marți ministrul Justiției. “Este foarte posibil ca unul din cei patru să fie desemnat candidat, precum este şi foarte posibil ca niciunul să nu fie desemnat şi atunci vom relua procedura - iar anunţ, iar candidaturi, iar interviu", a declarat atunci Tudorel Toader.Patru procurori s-au înscris în ultima zi în cursa pentru șefia DNA: Florentina Mirică, șefa direcției de combatere a corupției din DNA, procurorul-șef adjunct al DNA, Marius Iacob, procurorul Cristian Lazăr de la Parchetul General și procurorul anticorupție Elena Grecu., șefă a direcției de combatere a corupției din cadrul DNA, a fost promovată în această funcție de Laura Codruța Kovesi., fostul prim procuror-șef adjunct al Parchetului General, a devenit adjunctul Laurei Codruța Kovesi în iulie 2013, fiind propus de ministrul justiției, Robert Cazanciuc.este în prezent adjunctul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.a fost procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, iar în prezent este şef serviciu în structura centrală a DNA.Conform procedurii, propunerea/propunerile ministrului Justiției va fi/vor fi înaintate Consiliului Superior al Magistraturii – Secția pentru procurori, în vederea obținerii avizului instituției. Ministrul Justiției va înainta propunerea președintelui Klaus Iohannis, în vederea numirii în funcția de conducere.