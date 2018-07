Raluca Prună: Sper ca actuala procedură pentru șefia DNA să fie serioasă și nu scoate nimeni iepurașul din joben / Atacul lui Tudorel Toader mă onorează

Fostul ministru al Justiției în Cabinetul Cioloș, Raluca Prună, spune că este ”onorată” de atacul lansat de Tudorel Toader referitor la numirile la șefia DNA, precizând că în timpul mandatului ei a respectat procedura legală de reînvestire a Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef al Direcției. Prună mai spune că speră că actuala procedură de selecție nu este o glumă și nimeni nu va scoate iepurașul din joben.





”Sper ca procedura actuală pentru DNA să fie serioasă, nu jocandi causa, ca apoi să scoatem Iepurașul din joben”, a scris fostul ministru pe Facebook.





Prună a reluat explicațiile referitoare la momentul în care a decis reînvestirea în funcție a Laurei Codruța Kovesi, reacționând astfel la afirmațiile lui Tudorel Toader potrivit cărora ”uneori” procurorul-șef al DNA a fost numit în baza unei înțelegeri politice.





”M-a atacat Tudorel Toader fără să mă numească în legătură cu procedura reinvestirii Codrutei Kovesi. Am mai explicat că am ales o cale prevăzută de lege. În considerarea rezultatelor DNA sub conducerea dnei procuror Kovesi. La acel moment (martie 2016), mi s-a reproșat că puteam face o procedură chiar dacă reinvestesc (?!) Am ales să nu fac o pseudo procedură în care să invit procurori să candideze pe un post care urma să fie ocupat prin reinvestire. Îmi asum procedura de atunci și nu am niciun regret. Am respect pentru magistrati și nu i-aș fi invitat figuranți într-o procedură care nu își avea rostul”, a scris Prună.







Ea mai spune că îi urează succes lui Toader după ce nu va mai fi ministru al Justiției, pentru că și-a jucat riscant reputația profesională și oamenii nu uită.

”Totul mă desparte de actualul ministru al justitiei. Așa că orice atac mă onorează și mă validează în lumea în care funcționez (privată și profesională). Reputația în lumea asta largă nu înseamnă numai titluri date în satul nostru, înseamnă mai mult. Onoare, profesionalism, muncă multă și responsabilitate, între altele. Nu am așadar ce raspunde domnului ministru. Îi urez succes în viața de după mandatul în care și-a jucat riscant mega reputația asta locală. Lumea e mai largă decât uliță noastră și oamenii nu uită”, a mai comentat Prună.