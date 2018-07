Adrian Zuckerman, care a emigrat la 10 ani din România în SUA, nominalizat pentru postul de ambasador al Statelor Unite la Bucureşti

Conform unui comunicat al Casei Alb e, Trump şi-a anunţat marţi intenţia de a-l nominaliza pe Adrian Zuckerman în postul de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în România.Zuckerman este un avocat admis în Baroul din New York în 1984 şi este partener în cadrul firmei internaţionale de avocatură Seyfarth Shaw LLP.Anterior, Zuckerman a fost co-preşedinte pentru proprietăţi imobiliare şi servicii corporate la Epstein Becker & Green New York, iar înainte de aceasta a fost preşedinte pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York.De asemenea, el a deţinut şi funcţia de judecător în cadrul Real Estate Board - New York.Activ în ceea ce priveşte iniţiativele filantropice şi educaţionale, Zuckerman este membru în board-ul Kids Corp. şi în board-ul absolvenţilor Facultăţii de Drept din New York.Conform procedurii, Zuckerman ar urma să fie audiat în Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului SUA, iar dacă nominalizarea sa este aprobată, va fi supusă votului în plenul Senatului.Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a anunţat în 11 iunie că ambasadorul Statelor Unite în România, Hans Klemm, va fi înlocuit de o persoană care cunoaşte limba română, fără să dezvăluie, însă, identitatea acesteia."Aşteptăm să vedem dacă i se oferă agrementul şi după aceea vă pot spune şi numele. În orice caz e o persoană care cunoaşte limba română", a spus Meleşcanu, întrebat la Parlament despre înlocuirea ambasadorului SUA.Meleşcanu a indicat că nu îl cunoaşte personal pe noul ambasador, că i-a văzut CV-ul, iar diplomatul a avut legături cu România.