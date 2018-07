​Dragnea, despre protocolul dintre SRI şi Ministerul Dezvoltării: Am semnat revizuirea acestuia / Este secret de serviciu, am fost sfătuit să nu amintesc nici măcar despre titlul acestui protocol

"În primul rând este vorba de un protocol care se referă la cybersecurity, şi anume la protecţia datelor pe care le utilizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi instituţiile din subordine, protecţia acestor date faţă de atacurile cibernetice. Şi nu vorbim numai de atacuri din partea unor posibili hackeri, ci şi de atacuri ale unor entităţi străine. E un tip de protocol care s-a încheiat, din câte ştiu eu, cu toate ministerele. El a fost încheiat înaintea mea, eu doar am semnat revizuirea, dar asta nu înseamnă că nu sunt de acord cu ce s-a făcut înaintea mea", a spus Dragnea, la Parlament.El a respins toate acuzaţiile la adresa sa cu privire la acest protocol, subliniind că nu se compară cu protocoalele semnate între SRI şi structuri din Justiţie."N-are niciun fel de legătură cu toate minciunile spuse. (...) Nu se poate compara cu protocoale secrete semnate între SRI şi structuri din Justiţie, care sunt întocmite sau încheiate într-un mod ilegal şi neconstituţional. Tipul acesta de protocoale între SRI şi instituţii publice este necesar, dar de aici şi până la a spune că am colaborat cu statul paralel ... Şi se vede colaborarea mea cu statul paralel. O simt cu fiecare termen la judecată", a afirmat liderul PSD.Acesta a adăugat că protocolul este secret de serviciu şi a fost sfătuit să nu vorbească despre acesta."Este secret, este secret de serviciu. Eu am vrut să vorbesc despre el acum multe luni de zile, dar am fost sfătuit, fiind vorba despre mine, să nu amintesc nici măcar despre titlul acestui protocol, pentru că, fiind secret de serviciu, mă putea chema imediat cineva la întrebări, iar cine ştie ce mai dădeam informaţii unor puteri străine şi eram şi eu acuzat de înaltă trădare sau eram încă o dată acuzat", a mai spus Dragnea.El a precizat că, din câte îşi aduce aminte, acesta este singurul protocol de acest fel pe care l-a semnat în calitate de ministru.Liderul PSD a menţionat că premierul şi Secretariatul General al Guvernului ar trebui să facă o analiză legată de toate protocoalele încheiate între ministere şi SRI."Din câte ştiu eu, sunt peste 100 şi ceva de protocoale semnate cu SRI de către ministere şi alte instituţii. Eu cred că doamna prim-ministru şi Secretariatul General al Guvernului ar trebui să facă o analiză serioasă şi să vadă care protocoale de genul acesta nu sunt fireşti şi nu sunt legale. Din câte ştiu eu s-a cerut la toate ministerele să se dea această situaţie şi cred că în perioada următoare se va face această analiză şi se va cere SRI să fie de acord cu desecretizarea. Cred că ar fi bine ca SRI să accepte să desecretizeze tipul acesta de protocoale pe cybersecurity, că nu văd ce mari informaţii putem da noi ca stat român la alţii, ca să se termine cu legendele acestea", a conchis Dragnea.