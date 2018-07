Ambasadorul Klemm: SUA încurajează România să relaxeze restricţiile privind adopţiile internaţionale

"Un lucru pe care SUA l-au încurajat, pentru a ajuta în acest sens (al dezinstituţionalizării - n.r.), este ca România să relaxeze restricţiile privind adopţiile internaţionale. Vedem aceste adopţii ca pe un mijloc de dezinstituţionalizare. Pentru a avea o mai bună înţelegere - este încă un obiectiv important, este bine ca eu să înţeleg ceea ce se întâmplă în teritoriu, ce greutăţi întâmpină copiii care se află în această situaţie", a spus ambasadorul SUA.Hans Klemm a adăugat că există un interes al cetăţenilor americani de a adopta copii români, însă, în prezent, acest lucru este posibil doar dacă persoana din Statele Unite care adoptă este, la rândul său, român."Există dorinţa de a adopta copii români, este permis şi în fiecare an are loc un număr mic de astfel de adopţii dacă cel care adoptă din SUA este român. În aceste circumstanţe, este permisă adopţia. Chiar în urmă cu câteva săptămâni, am eliberat viza pentru cineva care a fost adoptat de o familie din SUA", a declarat Klemm.Casa vizitată marţi de ambasadorul SUA a fost inaugurată la începutul lunii iulie, alături de alte două case de tip familial construite prin intermediul fundaţiei HHC în oraşul Năsăud.În fiecare din aceste case locuiesc câte 14 copii proveniţi de la centrul de plasament din Năsăud, care a fost închis.Ambasadorul s-a declarat impresionat de calitatea lucrărilor, dar şi de starea în care i-a găsit pe copii, despre care a spus că sunt "fericiţi".