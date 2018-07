CSM a aprobat cererea de pensionare a judecătorului din dosarul Colectiv. Procesul s-ar putea relua de la zero

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, marţi, cererea de pensionare depusă de Valeriu Mihail Terceanu, care este judecător în dosarul Colectiv, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, au declarat, pentru Mediafax, surse din cadrul Consiliului.





În acest caz, procesul ar putea fi reluat de la zero, potrivit normelor în vigoare.





Reprezentanţii victimelor din incendiul Colectiv au acuzat de nenumărate ori tergiversarea dosarului.





Eugen Iancu, preşedintele Asociaţiei Colectiv, a declarat că, până la sfârșitul acestui an nu se va mai întâmpla nimic în procesul „Colectiv”, după ce judecătorului Valentin Terceanu i s-a aprobat pensionarea.





„Ce mi se pare anormal este fapul că există pericolul ca acest dosar să se reia de la zero. Iar aici avem o mare problemă, pentru că mai sunt trei luni și se fac trei ani de la această tragedie, iar procesul stă pe loc. Am stat doi ani și jumătate ca să înceapă procesul, care are două înfățișări pe fond, iar acum a apărut această lovitură, mai ales că în septembrie trebuia să fie următoarea înfățișare”, a declarat Eugenu Iancu, preşedintele Asociaţiei Colectiv GTG 3010 și părintele unui tânăr decedat după incendiul de la Colectiv.





Preşedintele Asociaţiei Colectiv este de părere ce se dorește tergiversarea procesului, iar ancheta decurge foarte greu.





„Din punctul meu de vedere s-a dorit mereu întârzierea acestui dosar, și se dorește în continuare. De doi ani de zile avem o plângere penală cu privire la ce s-a întâmplat după incendiu, cu problemele din spitale, iar aici ancheta merge extrem de greu. De ce trebuia să ne batem cu pumnii în piept că putem face față în țară în ceea ce privește răniții?”, conchide Iancu.





Procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) au trimis în judecată dosarul Colectiv încă de pe 28 aprilie 2016.