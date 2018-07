Cristina Tarcea: Se pare că a venit sezonul revocărilor şi la Înalta Curte / S-a pus în mişcare marea maşină a manipulării

"Se pare că şi dumneavoastră sunteţi conştienţi, nu numai eu, că a venit sezonul la revocări şi la Înalta Curte. Pentru că politicienii pot să o facă mai greu în ceea ce priveşte un judecător, s-a pus în mişcare marea maşină a manipulării. Şi de ce spun asta? Pentru că mi se impută faptul că am pus presiuni asupra judecătorilor datorită împrejurării că i-am rugat ca în timpul vacanţei judecătoreşti să termine de redactat, de motivat hotărârile restante. Subliniez: hotărârile restante. De ce spun că este o manipulare? La data de 1 martie a fost analizată în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii candidatura fostului preşedinte al Secţiei penale pentru a fi reînvestit în funcţie, iar unul dintre motivele pentru care Consiliul Superior al Magistraturii a respins această candidatură a fost şi faptul că nu a sesizat Inspecţia Judiciară pentru redactarea hotărârilor restante. Să înţeleg de aici că CSM a făcut o presiune asupra judecătorilor?", a declarat Cristina Tarcea, la intrarea în CSM.Ea a adăugat că, recent, Inspecţia Judiciară a solicitat tuturor instanţelor din ţară, inclusiv Înaltei Curţi, să prezinte situaţia hotărârilor restante. "Să înţeleg de aici că Inspecţia Judiciară a făcut presiuni asupra judecătorilor? Exact acelaşi lucru l-am făcut şi eu", a spus Tarcea.Întrebată dacă este o ţintă pentru ministrul Justiţiei, preşedinte Curţii Supreme a răspuns: "Nu cred că domnul ministru al Justiţiei se coboară până la nivelul meu, sub nicio formă".Tarcea a adăugat că intenţia sa a fost să îşi exprime cu sinceritate crezul că întotdeauna elementul politic, factorul politic trebuie să se ţină cât mai departe de autoritatea judecătorească. "Dacă asta înseamnă a face politică, ei bine, fac politică", a explicat ea.Chestionată dacă înfiinţarea secţiei pentru investigarea magistraţilor ar putea deveni un instrument pentru a se închide gura unor judecători care îşi expun punctul de vedere, Tarcea a precizat că Legea 304/2004 nu cuprinde dispoziţii tranzitorii, actul normativ făcând referire la texte din modificările aduse Legilor 317/2004 şi 303/2004, care nu au intrat încă în vigoare, iar dacă nu se vor lua măsuri organizatorice nu îşi poate produce efectele.Cristina Tarcea a fost criticată săptămâna trecută de liderul PSD, Liviu Dragnea, care s-a declarat șocat după ce șefa Instanței supreme a cerut ca, până în septembrie, judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție să motiveze toate condamnările.Liviu Dragnea a susținut că e vorba de o presiune clară asupra judecătorilor."Am văzut-o pe doamna Tarcea, președinta ÎCCJ. Pentru mine a fost șocant să citesc și ulterior să urmăresc ce a spus, cu presiune clară asupra judecătorilor. A spus-o cu subiect și predicat că se face presiune să se facă motivarea mai repede, judecarea mai repede", a declarat liderul PSD, la România Tv.Potrivit Mediafax, reacția președintelui social democraților vine după ce președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție a anunțat că le-a cerut tuturor judecătorilor din subordine ca, până în septembrie, să motiveze toate condamnările."Din punctul meu de vedere, este imposibil la Înalta Curte, cel puţin, să respecţi termenul de motivare de 30 de zile. S-au luat tot felul de măsuri administrative, în prezent a fost redus mult numărul de dosare care au fost întârziate la motivare. Am acordat termen până la 1 septembrie tuturor să profite de vacanţa judecătorească şi să-şi termine stocul de dosare de redactat. În caz contrar, vor suporta consecinţele legii, respectiv voi sesiza Inspecţia Judiciară, lucru pe care l-am mai făcut şi în alte situaţii, nu ar fi o noutate pentru ei", a declarat anterior Cristina Tarcea, la Realitatea Tv. Liviu Dragnea a mai spus, duminică, că cel care beneficiază de pe urma condamnării sale este statul paralel, al cărui reprezentant este președintele Klaus Iohannis. "S-a tot vorbit despre asta (cine este beneficiarul condamnării în primă instanță a lui Liviu Dragnea - n.r.). Statul subteran, paralel, iar beneficiarul este Iohannis cu toți cei din jurul lui, procurori, ofițeri de informații, SPP. (Klaus Iohannis - n.r.) Nu vede altceva decât al doilea mandat. Dacă l-ar fi interest România, ar fi ținut cont de apelurile mele publice a discuta în trei, și cu domnul Tăriceanu, să ne vedem ca să ne punem de accord. Ce am văzut în schimb: premierul să își dea demisia, eu m-am făcut ascuns cu niște evrei, plângere penală împotriva premierului", a mai spus liderul PSD.