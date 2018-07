Rezultate Definitivat 2018. Primele rezultate ale examenului de definitivat vor fi afișate astăzi 

Descarcă de mai jos subiectele și baremele de la examenul de Definitivat 2018:









































Ministerul Educației a anunțat că 9.475 de candidaţi s-au înscris la începutul anului şcolar, dintre care au fost admişi la proba scrisă 8.920 de candidaţi care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media aritmetică a notelor obținute la cele 2 inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective. Comparativ cu sesiunea de anul trecut, organizată în luna aprilie, se constată un plus de peste 2.500 de candidați înscriși, precizează Ministerul Educației într-un comunicat.



Lucrările scrise vor fi evaluate în 6 centre organizate la nivel naţional, la nivelul inspectoratelor școlare din județele Alba, Bihor, Brașov, Iași, Prahova și din Municipiul București.



Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puțin 8 pentru promovarea examenului de definitivat 2018



Contestaţiile se depun la centrele de examen, în zilele de 24 iulie, după afişarea rezultatelor, şi 25 iulie, până la ora 14:00. Rezultatele finale se afişează la centrele de examen şi pe site-ul definitivat.edu.ro în data de 27 iulie 2018.Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.Prin dobândirea definitivării în învăţământ, cadrul didactic depăşeşte stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învăţământ preuniversitar şi de a participa ulterior la susţinerea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice, precizează Ministerul Educației Naționale.