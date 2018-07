Hiperinflația din Venezuela a ajuns la nivelul record de 46.305%

Rata actuală a inflaţiei din Venezuela este cu 2.927% mai mare decât cea de la începutul lunii iulie, fiind estimată în funcţie de evoluţia preţurilor, nu în baza unor date oficiale. Acestea lipsesc întrucât guvernul venezuelean a oprit publicarea datelor economice de cel puţin un an, inclusiv a celor legate de inflaţie.La începutul lunii iulie rata inflaţiei era estimată la 41.838% de unii economişti citaţi de publicaţia The Independent şi la 43,378% de către Bloomberg. La rata de la acea dată, o ceaşcă de cafea costa un million de bolivari - moneda naţională a Venezuelei. Practic, cinci milioane de bolivari echivalau cu doar 1,45 dolari.Venezuela trece printr-o criză economică, socială şi politică de mai mulţi ani.Cele mai recente estimări ale Administraţiei Americane pentru Informaţii în Domeniul Energiei (EIA) arată o producţie zilnică a companiei Petróleos de Venezuela de sub două milioane de barili/zi. În 1997 producția era de peste trei milioane.Petróleos de Venezuela (PDVSA) este compania de stat venezueleană responsabilă cu aproape întreaga producţie de petrol din ţară. PDVSA este responsabilă şi pentru 95% din totalul exporturilor şi pentru un sfert din PIB-ul ţării.Venezuela este şi unul dintre cele mai sărace state sud-americane, aproximativ 90% din populaţia ţării trăind în sărăcie. Asta deşi are cea mai mare rezervă de petrol din lume, estimată de British Petroleum si de Administraţia Americană pentru Informaţii în Domeniul Energiei (EIA) la 301 miliarde de barili.În tot acest timp, preşedintele Nicolas Maduro, recent reales în funcţie, a pus problemele economice pe seama activiştilor din opoziţie şi a unor oficiali ai Statelor Unite. În plus, a refuzat ajutor extern şi a aplicat măsuri populiste care au adâncit şi mai mult inflaţia.Cel mai recent astfel de caz a fost triplarea salariilor la începutul lunii iunie, cu trei milioane de bolivari - la valoarea de atunci, trei milioane de bolivari echivalau cu puţin peste un dolar.