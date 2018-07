Motivare De ce au fost lăsați în libertate suspecții în cazul dublului asasinat de la o fabrică din București: „Cei doi inculpaţi sunt suspectaţi doar pentru că nu sunt probe pentru a fi suspectate alte persoane”

„Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, susţinerile orale ale inculpaţilor, ale apărătorilor acestora şi ale reprezentantului Ministerului Public, formulate la acest termen de judecată, judecătorul de drepturi şi libertăţi reţine că propunerea Parchetului de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpaţii cercetaţi pentru comiterea infracţiunilor de omor şi omor calificat este nefondată şi urmează a fi respinsă . (...) Astfel cum se precizează chiar în referatul Parchetului, imaginile înregistrate putând servi pentru a stabili mişcările persoanelor din raza lor de acţiune, dar fără să acopere unde au fost descoperite cele trei cadavre. În aceste condiţii, astfel cum deja am notat mai sus, nu există probe directe, obiective, care să sprijine o identificare obiectivă şi mai precisă a făptaşului sau făptaşilor”, se arată în motivarea magistraților Tribunalului București.Judecătorii au mai precizat că în referatul cu propunere de arestare preventivă se deduce faptul că întregul raționament al procurorilor este de tipul: „Cei doi inculpaţi sunt suspectaţi doar pentru că nu sunt probe pentru a fi suspectate alte persoane”.„Apreciem un astfel de raţionament ca fiind nesatisfăcător mai ales atunci când se pune în discuţie luarea celei mai aspre măsuri preventive faţă de o persoană. În legătură cu această împrejurare, judecătorul de drepturi şi libertăţi mai notează că şi dacă, prin absurd, am putea recurge, în lipsă de altceva, la raţionamentul de mai sus, totuşi nu putem concluziona că doar cei doi inculpaţi ar putea fi suspectaţi. Parchetul a subliniat faptul că cei doi inculpaţi au fost prezenţi în incintă atât la momentul comiterii primei fapte, cea din august anul trecut, cât şi la momentul celei de-a doua. Însă, (...) judecătorul de drepturi şi libertăţi notează că, după descoperirea cadavrului primei victime, cercetările organelor de urmărire s-au axat pe investigarea a diverse piste, fiind posibil ca omorul primului să fi fost comis din răzbunare, din gelozie sau de către o persoană care să fi fost surprinsă la furat, toate acestea fiind direcţii de cercetare legitime, în concordanţă cu bănuielile care, în mod firesc, pot fi formulate în cazul oricărui omor”, mai spune documentul citat.Judecătorii de la Tribunalul București mai spun că, după descoperirea recentă a celorlalte două victime, bănuielile Parchetului par să fi căpătat o nouă direcţie şi să se fi îndreptat inclusiv asupra celor doi suspecți. Parchetul, astfel, ar fi conchis că cei doi sunt vinovați de cele trei crime fără mijloace obiective de probă. „Pe baza propriei sale aprecieri cu privire la elementele de fapt ale cauzei, descrise mai sus, judecătorul de drepturi şi libertăţi consideră că descoperirea celorlalte două cadavre şi a mijloacele de probă administrate după acest moment nu numai că nu a contribuit la micşorarea cercului de persoane bănuite de prima faptă, ci, dimpotrivă, cercul acestor persoane s-a lărgit prin includerea şi a altora”, mai spune motivarea.Magistraţii Tribunalului Bucureşti i-au plasat sub control judiciar pe cei doi suspecţi reţinuţi săptămâna trecută în dosarul morţii paznicilor din Capitală, respingând propunerea de arestare preventivă a procurorilor. Conform unui comunicat emis de Parchetul Capitalei, "în noaptea de 15–16.07.2018, în incinta aceleiaşi fabrici, la nivelul 1 al unei hale dezafectate, cei doi inculpaţi ar fi exercitat acte de violenţă asupra victimelor M.M. şi C.M., agenţi de pază care-şi desfăşurau activitatea la obiectivul menţionat, care au provocat căderea acestora la nivelul inferior şi lovirea de plan dur, leziunile suferite (traumatism toracic cu multiple fracturi costale, ruptură de splină, traumatism abdominal, ruptură de parenchim renal, respectiv multiple fracturi costale, hemoperitoneu, fractură de bazin) conducând la decesul victimelor". Conform procurorilor, suspecţii se fac vinovaţi de o altă faptă similară înfăptuită cu un an în urmă. "În noaptea de 13-14.08.2017, în timp ce se aflau în incinta unei fabrici situate pe bd. Timişoara din sectorul 6, într-o hală dezafectată, cei doi inculpaţi ar fi exercitat acte de violenţă asupra victimei I.A., agent de pază care îşi desfăşura activitatea la obiectivul menţionat, provocându-i leziuni traumatice cranio-cerebrale – fracturi craniene care au cauzat decesul acesteia. În ceea ce priveşte fapta din anul 2017, cadavrul a fost descoperit la circa o lună de la data semnalării dispariţiei victimei, iar modificările cadaverice produse în acest interval (stare avansată de putrefacţie) nu au permis stabilirea cu certitudine a mecanismului de producere a leziunilor traumatice", se mai arată în comunicatul de presă emis de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.