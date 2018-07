Gabriela Firea, întâlnire cu şefii SRI, SIE, ISU, ai Poliţiei şi ai Ambulanţei, pe tema mitingului românilor din diaspora, anunțat pe 10 august, în Piața Victoriei

"Nu va fi un miting de un milion, dar nu cred că m-aţi auzit pe mine vreodată să încerc să opresc pe cineva să facă miting sau să protesteze. Ce am citit, am înţeles că cel care organizează mitingul vrea să-şi facă cunoscută o federaţie pe care a înfiinţat-o. Este un fost vicepreşedinte PSD Diaspora, ceva de genul ăsta, şi care atunci când a fost ales vicepreşedinte spunea că va candida ca să prezinte românilor din Diaspora cât de bun e PSD-ul, dar... au anunţat miting, eu nu-i opresc, PSD-ul nu-i opreşte", a declarat Liviu Dragnea, duminică seară, la România TV, citat de Agerpres Primăria Capitalei a transmis vineri, într-un comunicat de presă, că primarul Gabriela Firea se va întâlni astăzi, la sediul Municipalităţii, cu reprezentanţii tuturor instituţiilor responsabile de ordinea, liniştea publică şi siguranţa cetăţenilor, pentru a stabili "posibilitatea organizării în deplină siguranţă a unui eveniment de amploarea celui anunţat".Potrivit documentului, vor fi avute în vedere aspecte esenţiale în desfăşurarea manifestării, cum ar fi accesul la spitalele din zonă, afluirea şi defluirea participanţilor, circulaţia autospecialelor de intervenţie medicală, pompieri, ISU.La şedinţă au fost invitaţi să participe şefii următoarelor instituţii: Jandarmeria, SRI, SIE, Prefectura Capitalei, Poliţia Rutieră, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Poliţia Locală, RATB, Serviciul de Ambulanţă Bucureşti Ilfov, ISU, precum şi reprezentanţi ai direcţiilor din Primăria Capitalei cu atribuţii în acest domeniu.Primarul general, Gabriela Firea, subliniază că a fost şi va rămâne "un adept al libertăţii de exprimare şi un om care respectă legea", afirmând că se vor găsi, "cu siguranţă", soluţii legale şi eficiente şi pentru acest eveniment.“Am fost şi voi rămâne un adept al libertăţii de exprimare. Am fost şi voi fi un om care respectă legea. Este simplu să nu ai nicio responsabilitate legală şi să acuzi ori să jigneşti, de pe margine, cum se întâmplă în aceste zile. Este regretabil că o manifestaţie a diasporei este politizată de USR şi PNL, partide care vor să confişte acţiunea românilor din afara graniţelor. Şi eu am membri din familie şi prieteni care muncesc sau învaţă în afara ţării şi aş fi ultima persoană care să facă un gest negativ la adresa diasporei. Mai presus de orice, însă, trebuie să respectăm toţi legile şi regulile. Cu siguranţă, în întâlnirile de săptămâna viitoare, se vor găsi soluţii legale şi eficiente şi pentru acest eveniment, cu garantarea siguranţei tuturor cetăţenilor.”, spunea Firea.Totodată, reprezentanţii Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice din Primăria Capitalei l-au invitat la discuţii pe organizatorul manifestaţiei din 10 august, pentru a stabili cu toate instituţiile implicate detaliile tehnice ale evenimentului. "Astfel, contactat telefonic de către secretarul comisiei, reprezentantul organizatorului a afirmat că, având în vedere că se află în afară ţării, în cursul zilei de luni va comunica reprezentanţilor PMB ziua în care poate ajunge la Bucureşti, la lucrările Comisiei pentru avizarea evenimentelor publice, pentru a stabili detaliile tehnice organizării mitingului".Primăria Capitalei precizează că primarul general nu s-a pronunţat în acest caz şi că au existat doar discuţii preliminare în cadrul comisiei."Prin urmare, toate informaţiile apărute în mediul public sunt speculaţii, mai ales că nu au fost parcurse toate etapele legale pentru avizarea unui astfel de eveniment", mai susţine sursa citată.Organizatorii mitingului pe care românii din diaspora vor să îl organizeze în Piaţa Victoriei în 10 august au anunţat miercuri că Primăria Capitalei a refuzat să autorizeze protestul."După lungi insistenţe, în sfârşit am primit un răspuns referitor la cererea făcută către Primăria Capitalei în vederea aprobării desfăşurării protestului din 10 august din Piaţa Victoriei. Astfel, comisia de avizare a cererilor primite în baza Legii 60/1991 a considerat că prin derularea protestului s-ar încălca prevederile articolului 2 din această lege, motiv pentru care cererea noastră nu poate fi soluţionată favorabil”, au anunţat reprezentanţii comunităţii "Ieşiţi în stradă dacă vă pasă”, pe pagina de Facebook Ei au dat de înţeles că protestul va avea loc oricum."Nu ne plângem de milă, știm clar ce avem de făcut, am învățat de la niște oameni faini cum se obține o autorizație pentru o astfel de manifestație încă din anul 1989", au subliniat pe rețeaua de socializare.