Protestatarii care au scris pe un deal din Cluj un mesaj anti-PSD, la discuții cu polițiștii. „Erau deranjați doar pentru cuvântul obscen folosit”

Sorin Bobiș, unul dintre cei doi protestatari din Cluj, a declarat, duminică, pentru corespondentul MEDIAFAX că le-a explicat polițiștilor că mesajul de pe deal nu a fost o trivialitate adresată cuiva, ci a fost vorba despre un mesaj-protest preluat de la românii veniți din străinătate.”A fost discuție cât se poate de civilizată, iar șeful Postului de Poliție Apahida a dorit să ne cunoască și să afle de ce am scris ceea ce am scris. Ne-a întrebat dacă vrem să scriem o declarație, am refuzat, nu s-a lăsat discuția cu urmări, nu s-a pus problema să fim amendați. Erau deranjați doar pentru cuvântul obscen folosit și le-am explicat că nu a fost o trivialitate adresată cuiva, ci a fost vorba despre un mesaj-protest pe care l-am preluat de la românii veniți din străinătate, nimic altceva. Mesajul va rămâne pe deal atât timp cât nu vom lucra terenul, care este o miriște, dar când vom începe să îl lucrăm, peste săptămână sau două, atunci va dispărea”, a spus Bobiș.Un mesaj anti-PSD a fost scris de doi protestatari din Cluj-Napoca pe un deal situat la 40 de kilometri de municipiu, cu litere pe o lățime de 60 de metri, să poată fi citit din avion.Sâmbătă, aceiași protestatari au scris pe terenul unui deal din localitatea Sâmboleni, județul Cluj, mesajul ”Vă vedem” preluat de la protestatarii din Sibiu.