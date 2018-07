Taxele pentru facultățile din Capitală sunt între 2.000 și 19.000 de lei / Facultatea de Film, în topul celor mai costisitoare

Cea mai scumpă facultate din România este cea de Film din cadrul Universităţii Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București, taxa de şcolarizare anuală fiind de 19.100 lei, în timp ce la Facultatea de Teatru, din cadrul aceleaşi instituţii de învăţământ, taxa este de 60.00 de lei.Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București are taxe de şcolarizare cuprinse între 6.000 şi 9.000 de lei, cea mai mare fiind la Facultăţile de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie. Cea mai scăzută taxă de la această instituție este la Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală.Universitatea din Bucureşti are taxe de şcolarizare cuprinse între 2.500 lei şi 4.000 lei pe an pentru cursurile la zi. Cea mai scumpă facultate este cea de Matematică şi Informatică, unde studenţii de la licenţă vor achita 4.000 de lei anual. La polul opus se află Facultatea de Teologie Romano-Catolică, unde taxa de şcolarizare este de 2.500 de lei. La Universitatea Politehnica Bucureşti, taxa anuală este de 4.000 de lei pentru facultăţile incluse în program, cu excepţia specialităţii de Inginerie în limbi străine, unde costul este de 4.500 lei pe an.În acest an, Universitatea din Bucureşti pune la dispoziţia absolvenţilor de liceu, licenţă şi master, la admiterea din acest an, un număr de peste 7.400 de locuri la buget. Pentru programele de licenţă şi master, înscrierile la facultăţile Universităţii din Bucureşti se desfăşoară în perioada 6 – 26 iulie 2018, iar data limită de afişare a rezultatelor este 29 iulie 2018.În ceea ce privește învățământul privat, la Universitatea „Titu Maiorescu”, cea mai mare taxă este de 4.000 de euro (n.r. -18.600 lei) pentru studiul la Facultatea de Medicină, în timp ce restul facultăţilor, precum Administrarea Afacerilor sau Finanţe în Bănci, au taxe anuale de 540 de euro (n.r. - 2.500 lei). La Universitatea „Nicolae Titulescu”, taxele sunt de 2.000 de lei pentru toate facultăţile înscrise în program, printre care: Facultatea de Drept, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative.În schimb, la Universitatea Româno-Americană, studenţii trebuie să plătească 900 de euro, adică 4.200 de lei pentru a studia la specializările în limba română. Pentru studenţii care aleg facultăţi cu predare exclusivă în limba engleză, taxa de şcolarizare este de 2.200 de euro, adică 10.200 de lei. La Universitatea Hyperion, taxele sunt între 2.000 şi 6.000 de lei. La Facultatea de Fizică, taxa este de 2.000 de lei, spre exemplu, în timp ce la specializarea Regie de film şi TV, studenţii plătesc 6.000 de lei pe an. Dacă la majoritatea universităţilor menționate anterior, înscrierile s-au încheiat săptămâna trecută, la Universitatea din Bucureşti candidaţii mai au timp să își depună dosarele până pe 26 iulie.