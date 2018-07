Trump se dezlănțuie împotriva fostului său avocat. Acesta ar fi înregistrat în secret convorbirile legate de un scandal sexual 

Donald Trump l-a criticat pe fostul său avocat Michael Cohen după ce presa a relatat că acesta a înregistrat în secret discuțiile în care președintele american vorbește despre plata către un fost model Playboy care pretindea că a avut o aventură cu Trump, relatează BBC.

Înregistările au fost descoperite în timpul unui raid efecutat de FBI la proprietatea lui Cohen, la începutul acestui an.

Acestea au fost făcute cu două luni înaintea alegerilor din 2016 în urma cărora Trump a devenit președinte.

Trump a reacționat pe twitter precizând că este de neconceput ca un avocat să înregistreze discuțiile clientului său. El a adăugat că, cel mai probabil, acest lucru este și ilegal.

El a mai criticat în termeni duri și FBI-ul pentru că ar fi intrat în biroul unui avocat și a insistat că, personal, nu a greșit cu nimic.

Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) - almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client - totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong!