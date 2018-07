Tensiunile din PNL continuă înaintea Consiliului Național. Miza - locurile eligibile pentru alegerile europarlamentare 

Miza în partid o reprezintă locurile eligibile la alegerile europarlamentare, printre cei care ar putea deschide lista fiind preşedintele PNL, Ludovic Orban, şi cei doi foşti lideri ai formaţiunii Vasile Blaga şi Crin Antonescu, au explicat sursele police pentru Mediafax. Acesta a fost şi motivul pentru care Blaga a avut un mesaj public în care a susţinut întărirea formaţiunii în contextul anului electoral 2019. Cu toate acestea, fostul co-preşedinte al PNL a subliniat că "lucrurile ar avea mult de câştigat" dacă ar exista o îmbunătăţire a comunicării în interiorul partidului.Surse politice au relatat că aripa fostului PDL este nemulţumită că Ludovic Orban nu s-a ţinut de cuvânt şi nu a respectat paritatea când au fost împărţite funcţiile de conducere, dar că la întâlnirea din Modrogan aceştia au decis ca preşedintele PNL să rămână la conducerea formaţiunii până după europarlamentare.La întâlnire au mai exista reproşuri făcute de Blaga la adresa foştilor pedelişti care îi cântă osanele liderului PNL, care "îi spun numai ceea ce vrea el să audă" şi care doreau ca acesta să participe la întrunire, însă a fost o opoziţie masivă a fostului PDL. Printre nemulţumiţii din aripa ex-PDL este şi Gheorghe Falcă, primarul Aradului, care i-a reproşat lui Ludovic Orban că dintre foştii pedelişti au funcţia de prim-vicepreşedinte Raluca Turcan şi Mircea Hava, iar secretar general este Robert Sighiartău, toţi fideli acestuia sau pe care i-a fidelizat pe parcurs, oameni care nu-şi merită funcţiile, potrivit surselor politice. Falcă a fost şi singurul care a pus problema europarlamentarelor, în cadrul întâlnirii din Modrogan, spunându-le colegilor "haideţi să nu fim ipocriţi şi să spunem că nu există liste", au relatat sursele Mediafax.Ulterior întrevederii de miercuri, unul dintre participanţi, preşedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că liberalii au obligaţia să dea semnalul coagulării dreptei în perioada care urmează, pentru câştigarea următoarelor alegeri, acesta susţinându-şi punctul de vedere şi la întâlnirea cu foştii pedelişti."Trei lucruri am spus acolo (la Bucureşti – n.r.). Primul lucru este că acea întâlnire care a fost între foştii pedelişti trebuie urgent urmată de o întâlnire cu baza întreagă a partidului, nu pe bucăţele pentru că nu a fost rău că ne-am întâlnit o parte dintre noi, mai sunt anumite probleme la care trebuie găsite nişte răspunsuri, dar trebuie urgent tot partidul să se vadă. Baza, nu doar întâlnirea informală, nu doar pedelişti, pentru că noi suntem Partidul Naţional Liberal şi eu asta am cerut în discursul meu. Al doilea lucru s-a referit la PNL. Din punctul meu de vedere PNL are obligaţia să dea semnalul de coagulare a dreptei în perioada următoare, pentru câştigarea următoarelor seturi de alegeri. România are nevoie de asta, trebuie să dăm semnalul că dorim această coagulare. Întâi să ne armonizăm în casă lucrurile între noi, după care, pasul următor, semnale de colaborare şi de coagulare a dreptei pe un proiect curajos pentru perioada următoare, ca să putem guverna", a spus joi Gheorghe Flutur, într-o conferinţă de presă la Suceava.Liderul PNL Sălaj, Lucian Bode, care a fost şi el prezent la întâlnirea din Modrogan, a declarat pentru presa locală, că la patru ani de la fuziunea PDL-PNL nu ar mai trebui să existe abordări care să reflecte o scindare în interiorul partidului.Pe lângă unele nemulţumiri la adresa conducerii PNL din partea foştilor pedelişti, întrevederea din Modrogan a creat disesiuni şi în rândul vechilor liberali, care îl critică pe Ludovic Orban că a permis ca întâlnirea să aibă loc."Cum să accepţi aşa ceva? Pe vremuri erau daţi afară cei care făceau întâlniri separate. A fost Blaga acolo şi au negociat cele trei locuri (pentru fostul PDL - n.r.) pentru Parlamentul European. Aceasta a fost toată şmecheria, iar Orban i-a lăsat ştiind că aşa îi aduce în gaşcă. Dar nu a fost chiar aşa, pentru că în interior l-au criticat. N-au fost dulci. Iar Blaga i-a pus rău la punct pe foştii pedelişti care s-au raliat cu Orban", au precizat sursele Mediafax.Liberalii mai susţin că percepţia publică creată nu a fost una de unitate, aşa cum s-a intenţionat, ci exact opusul, că fuziunea PDL-PNL a eşuat, în contextul în care Vasile Blaga a ieşit la declaraţii, înconjurat de foşti membri ai PDL, iar Ludovic Orban a venit ulterior, singur şi a vorbit cu presa. "Tu, Blaga, mai şi spui şi că sunt multe probleme în PNL care trebuie corectate şi după aceea apare Orban la nu ştiu câte minute, singur pe trepte, fără susţinere, incapabil să dea niciun răspuns. Foarte rău a dat pentru toată lumea. A stat acolo patru ore singur în birou (Ludovic Orban - n.r.). E foarte urât. Am vorbit şi cu alţi colegi şi toată lumea se întreba ce e asta, de ce s-a ajuns aici? Acum ce facem? Facem o întâlnire şi cu fostul PNL? Asta ne-ar mai lipsi", a relatat un liberal din aripa vechiului PNL."M-a cam dezamăgit prestanţa şefilor. A jucat-o Orban foarte prost. În interior a fost până la urmă susţinere pentru Orban, pentru partid, dar cum s-a făcut că nu au ieşit împreună? Nu am înţeles de ce au făcut aşa. Adică sunt oameni cu atâta experienţă politică şi nu înţeleg cum au fost posibile astfel de momente", a adăugat un alt liberal.Despre întâlnirea din Modrogan, Ludovic Orban a declarat că a fost informat şi de acord cu întâlnirea de miercuri, de la sediul partidului între Vasile Blaga şi membrii fostului PDL, însă nu a participat pentru că probabil aceştia au vrut să discute chestiuni care ţineau de istoria lor.Întâlnirea lui Blaga cu aripa fostului PDL vine în contextul în care în interiorul PNL se vorbeşte despre o listă semnată de 16 liberali care plănuiesc ca la Consiliului Naţional din 4 august să fie convocat un Congres extraordinar pentru demiterea lui Ludovic Orban de la şefia partidului, au spus surse politice, pentru Mediafax. Ideea întocmirii unui astfel document ar aparţine liderului senatorilor PNL, Iulian Dumitrescu, care a fost critic la adresa preşedintelui liberal în şedinţa din urmă cu două săptămâni a Biroului Politic al partidului.Printre lucrurile pe care acesta i le-ar fi reproşat lui Ludovic Orban ar fi şi că partidul nu comandă un sondaj de opinie pentru a vedea cum stă PNL în faţa electoratului, potrivit surselor citate. Printre semnatarii listei se numără şi foştii pedelişti Gheorghe Falcă, primarul oraşului Arad.Biroul Politic Naţional al PNL a convocat în urmă cu două săptămâni organizarea Consiliului Naţional al partidului pe data de 4 august. Evenimentul va avea loc la Bucureşti şi că este aşteaptată participarea a 1.500 de membri ai PNL.Liderul liberal, Ludovic Orban a declarat că la Consiliul Naţional vor fi stabilite criteriile, calendarul şi procedura de desemnare a candidaţilor pentru Parlamentul European."Vom stabili criteriile, procedura, calendarul, la prima reuniune a Consiliului Naţional. De asemenea, ne-am fixat ca obiectiv ca până la sfârşitul lunii octombrie să finaliză lista pentru europarlamentare, ca să începem o campanie în care candidaţii noştri să fie promovaţi, să intre în contact direct cu cetăţenii, pentru că vrem o campanie directă adresată către cetăţeni, care să presupună cât mai multe contacte între candidaţii noştri, membrii partidului şi cetăţenii români", a spus Orban. Acesta a precizat că la Consiliul Naţional va fi luată şi o decizie asupra propunerii de excludere din partid a prim-vicepreşedintelui PNL Sector 2, Viorel Cataramă.Preşedintele PNL a explicat, referitor la această propunere, că a aplicat statutul partidului prin această propunere şi că cine vorbeşte în afara partidului, încălcând prevederile statuale ale PNL.