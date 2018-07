UPDATE Peste 20 de percheziții la Fondul de Garantare a Creditelor. Procurorii spun că unii funcționari cereau bani pentru rezolvarea dosarelor pentru Prima Casă

Polițiștii efectuează, joi, peste 20 de percheziții într-un dosar al procurorilor de la Parchetul General, ce vizează infracțiuni de corupție la o instituție publică. Perchezițiile au loc la Fondul de Garantare a Creditelor și la birourile și domiciile unor angajați, potrivit unor surse judiciare, citate de Mediafax.





Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din IGPR efectuează 23 de percheziții domiciliare în București și județul Ilfov, într-un dosar al PÎCCJ, la o instituție de interes public, la birourile și domiciliile mai multor angajați, cercetați sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de corupție, se arată într-un comunicat al Parchetului General.





Potrivit unor surse judiciare, perchezițiile au loc la Fondul Național de Garantare a Creditelor - Prima casă.





„Din materialul probator administrat până în prezent s-a stabilit faptul că persoanele cercetate obișnuiesc să condiționeze urgentarea îndeplinirii actelor ce intră în îndatoririlor lor de serviciu de primirea unor sume de bani. În concret, cei în cauză condiționează soluționarea cererilor petenților, beneficiari ai unor programe sociale ce implică garanții din partea statului român, de primirea unor foloase patrimoniale necuvenite în mod direct sau prin intermediul unor apropiați, fiind creat astfel un mecanism între funcționarii instituției din diverse compartimente, având ca scop obținerea de beneficii personale. În acest mod nu se respectă ordinea înregistrării cererilor, nu sunt acordate șanse egale și este încălcat accesul liber al beneficiarilor de bună credință, câștigători fiind doar cei ce se încadrează în ,,prioritățile” angajaților, în schimbul sumelor de bani date ca recompensă”, au precizat reprezentanții Parchetului General, printr-un comunicat de presă.





Potrivit sursei citate, vor fi puse în aplicare opt mandate de aducere pe numele suspecților, urmând a fi audiați și aproximativ 60 de martori.





„Concomitent, cu sprijinul specialiștilor din cadrul A.N.A.F. – Direcția Generală Antifraudă Fiscală, vor fi efectuate controale fiscale și verificări de specialitate la o societate comercială deținută de una dintre angajatele cercetate și pentru stabilirea fluxurilor financiare aferente sumelor de bani obținute ilegal de personale implicate în mecanismul infracțional. Aceste acțiuni vizează și un subofițer din cadrul unei unități militare din București, cercetările față de acesta fiind realizate distinct de către procurori din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București. (...) Pentru desfășurarea activităților de astăzi, organele de urmărire penală au fost sprijinite de conducerea instituției angajatoare, în vederea probării activităților infracționale ale persoanelor cercetate”, a mai precizat Parchetul General.

FNGCIMM precizează că este vorba de o investigație ”complexă”, fiind vizate infracțiuni de corupție ce ar fi fost săvârșite timp de mai mulți ani. ”Ancheta este în momentul de fata in plina desfasurare. Avand in vedere limitele de comunicare publica pe aceasta tema, impuse de specificul actiunii, dorim sa-i asiguram pe clientii si partenerii FNGCIMM ca obiectivele strategice, proiectele si programele aflate in derulare se vor desfasura conform graficelor stabilite. Conducerea a luat toate măsurile necesare astfel incât investigația in derulare sa-si urmeze cursul, fara sa afecteze activitatea curenta si viitoare a institutiei noastre”, se spune într-un comunicat al Fondului.