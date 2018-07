Inspecția Judiciară s-a autosesizat și o va cerceta pe procuroarea din Dosarul Tel Drum pentru că l-a contrazis pe Tudorel Toader pe Facebook

Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu ca urmare a afirmaţiilor făcute de procurorul DNA Alexandra Lăncrănjan pe Facebook pe tema incriminării abuzului în serviciu în legislaţia germană, au declarat miercuri oficiali ai IJ, citați de Agerpres.





Potrivit Inspecției Judiciare, în cauză sunt efectuate verificări prealabile, care reprezintă o etapă premergătoare cercetării disciplinare, competenţa IJ fiind aceea "de a stabili dacă există indiciile săvârşirii de către magistraţi a unei abateri disciplinare şi de a se pronunţa, după caz, în funcţie de rezultatul verificărilor".





Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a susţinut recent că abuzul în serviciu nu este incriminat în mod distinct în Codul penal din Germania, în contextul în care a fost publicată o postare pe pagina misiunii diplomatice germane la Bucureşti pe această chestiune.





Ulterior, procurorul Alexandra Lăncrănjan a precizat că un om ''care se consideră un profesionist al Dreptului'' trebuie ''să aibă răbdare să citească o lege până la capăt".





"Pentru un om care se consideră un profesionist al Dreptului este foarte important să aibă răbdare să citească o lege până la capăt, să argumenteze fără a denatura realitatea juridică şi atunci când argumentele nu sunt în favoarea teoriei sale să accepte fără a deturna textul legal sau a omite lucruri. (...) Later edit: Cine vrea şi poate lesne înţelege că art. 266 C. pen. german incriminează conduite într-o paletă mult mai largă ca legiuitorul român. Ba mai cuprinde şi încălcarea unor obligaţii ce decurg dintr-o convenţie. Şi nu are nici prag. Iar pentru această constatare este suficientă Teoria generală a dreptului, anul I", a spus Lăncrănjan.

Lăncrăjan este procuroarea care conduce instrumenteaza dosarul Tel Drum si cea care l-a pus sub acuzare pe liderul PSD Liviu Dragnea pentru 5 infractiuni: abuz in serviciu, frauda cu fonduri europene si constituire a unui grup infractional organizat. Inspecția Judiciară s-a mai sesizat în privința Alexandrei Lăncrănjan și în februarie după ce jurnalista Sorina Matei de la B1 și site-ul Lumea Justiției au acuzat-o că a participat la o reuniune unde erau prezenți și politicieni.