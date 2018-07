Ministerul de Interne va cumpăra 22 de elicoptere pentru gestionarea situațiilor de urgență. Cu ce elicopter va intra Airbus la licitație și ce alți competitori pot apărea

Prim-ministrul a precizat că achiziţia se va face din fonduri nerambursabile, prin Programul Operaţional Infrastructura Mare, din care MAI beneficiază de aproximativ 600 de milioane de euro.







În luna aprilie Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a fost desemnată unitate de achiziţii centralizată pentru cumpărarea de elicoptere şi simulatoare de zbor necesare pentru intervenţia în situaţii de urgenţă.





Bell Helicopter, care este interesată de producția în România a 45 de elicoptere militare - 24 elicoptere de atac AH-1Z Viper și 24 de elicoptere militar-utilitare UH-1Y Venom, ar putea participa și ea la licitație cu modelul Bell 429 GlobalRanger, un elicopter șor, bi-motor, folosit în Europa de Slovacia și Suedia. Compania americană, care este interesată de producția în România a 45 de elicoptere militare - 24 elicoptere de atac AH-1Z Viper și 24 de elicoptere militar-utilitare UH-1Y Venom, ar putea participa și ea la licitație cu modelul, un elicopter șor, bi-motor, folosit în Europa de Slovacia și Suedia.





"Dorim să ne anexăm (sic!) pe prevenţie şi, totodată, să fim pregătiţi să intervenim rapid în situaţii de urgenţă. La iniţiativa Ministerului Afacerilor Interne, în şedinţa de astăzi adoptăm o ordonanţă de urgenţă privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă. Ministerul Afacerilor Interne va suplimenta dotarea Inspectoratului General de Aviaţie cu 22 de elicoptere şi cu cel puţin un simulator de zbor. Astfel, capacitatea de răspuns şi de pregătire în cazul situaţiilor de urgenţă va fi substanţial îmbunătăţită", a spus Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern.La acel moment, autoritățile recunoșteau că Inspectoratul General de Aviație din MAI - cu 14 elicoptere ușoare în dotare, din care 10 pentru misiuni aeromedicale - nu dispune de capabilităţile necesare executării tuturor misiunilor specifice gestionării situaţiilor de urgenţă, fiind nevoie de achiziţionarea unor elicoptere noi cu dotări moderne, care să poate fi folosite în misiunile de salvare.„Se are în vedere achiziţia de elicoptere uşoare pentru intervenţii de salvare în mediul montan echipate medical, elicoptere de căutare-salvare şi achiziţia unui simulator destinat pregătirii personalului navigant”, detaliau autoritățile din MAI.Prezent în România cu fabrica deschisă în 2016 la Ghimbav, județul Brașov, compania franceză Airbus deja și-a manifestat interesul pentru procedura de achiziție pe care o va lansa MAI.„România are nevoie de elicoptere pentru misiuni de cautare și salvare, precum și pentru operațiuni medicale, pentru care Airbus propune elicopterul ușor H135. Așteptăm cu interes licitația Ministerului de Interne", a precizat Serge Durand, șeful airbus România în urmă cu câteva zile.(cunoscut și ca Eurocopter EC 135 până la preluarea companiei de către Airbus) este un elicopter ușor, bi-motor, și este folosit de forțele armate ale mai multor țări de pe glob - în total au fost produse peste 1300 de unități. Printre altele, forțele armate ale Marii Britanii, Germaniei, Elveției, Portugaliei și Australiei au în dotare diverse modele H135 pentru misiuni de antrenament.Tocmai IGAv operează 13 elicoptere elicoptere ușoare de tipul EC-135 (9 EC-135P2+, 2 EC135P2), dintre care 10 sunt destinate misiunilor aeromedicale ale IGSU."(...) dar niciuna dintre aceste aeronave nu este echipată conform specificului misiunilor de căutare-salvare, respectiv misiunilor de salvare din medii montane, mediu maritim sau greu accesibile. Pe de altă parte, distribuţia teritorială a resurselor este actualmente stabilită preponderent pe principiul timpului de răspuns la urgenţe medicale şi nu permite o alocare rapidă a acestora în cazul acţiunilor de căutare-salvare, necesitând deseori adaptări ale echipării în funcţie de tipologia misiunilor care trebuie executate", anunţă MAI.Deși interesul Airbus pentru această licitație a MAI a fost exprimat clar, iar compania franceză are deja deschisă o fabrică în România, elicopterele H135 care ar putea fi achiziționate de IGSU nu ar urma să fie asamblate în țară, linia de la Ghimbav fiind dotată pentru asamblarea modelului H215M, un elicopter mai greu, destinat forțelor militare.Pe lângă modelul H135 de la Airbus, în aceeași clasă ar mai exista și alte elicoptere pe piață cu care alte companii ar putea participa la licitație.Astfel, un model de amintit esteprodus de(anterior produs de AugustaWestland), un model care se află în dotarea autorităților din Italia și din alte state UE precum Belgia, Bulgaria, Grecia, Slovenia, Letonia sau Marea Britanie.Deși România nu a reprezentat până acum o piață interesantă pentru americanii de laHelicopter ar putea intra în competiție cu modelul MD Explorer (MD902) . Elicopterul ușor, bi-motor, este în dotarea mai multor state din europa, printre care Austria, Belgia, Germania, Ungaria Luxemburg sau Marea Britanie.