Ambasadorul turc Osman Koray Ertaş: Suntem conştienţi de criticile aduse Turciei de partenerii internaţionali; când avem critici constructive, ţinem cont de ele

Întrebat de direcţia pe care o urmează în prezent ţara sa, care a fost un model pentru statele implicate în mişcarea numită Primăvara Arabă, diplomatul a răspuns: "Nu avem ambiţia de a fi un model pentru vreo ţară". Însă a adăugat că turcii sunt mândri să constituie o "ţară majoritar musulmană, care aspiră la valori democratice"."Suntem foarte conştienţi de criticile aduse Turciei de partenerii săi internaţionali şi organizaţiile din care facem parte. Aşa că, de fiecare dată când avem critici constructive, ţinem cont de ele şi încercăm să ne armonizăm sistemul în funcţie de ele", a afirmat Ertaş.Conferinţa a avut loc la Ambasada Turciei pentru a marca doi ani de la tentativa de lovitură de stat din 15 iulie 2016."Democraţia turcă a ieşit victorioasă din această tentativă de lovitură de stat", a spus Osman Koray Ertaş.El a adăugat că ţara sa şi-a informat partenerii despre gruparea FETO, pe care liderii de la Ankara o acuză de tentativa de lovitură de stat."Ne-am informat partenerii şi aliaţii despre modul în care FETO, cum a fost numită gruparea, a spălat pe creier copii şi s-a infiltrat în instituţiile publice, de-a lungul anilor. De asemenea, le spunem prietenilor noştri că membrii FETO sunt o ameninţare pentru ţările unde organizaţia este reprezentată prin intermediul reţelei sale de şcoli, companii, centre media şi ONG-uri. Tentativa de lovitură de stat nu lasă dubii în privinţa relelor lor intenţii", a spus ambasadorul.Mai mult, diplomatul turc a vorbit despre investigaţii ce au loc în lume, în acest caz."În SUA ştim că FBI are pe rol investigaţii ce au ca obiect şcolile FETO, Marea Britanie pare să fie conştientă de modul în care FETO a fost implicată în tentativa de lovitură de stat iar în Germania primesc, de asemenea, semnale, despre adevărata faţă a şcolii", a punctat el. Acesta a spus că, în cazul tentativei de lovitură de stat, în Turcia sunt 289 de cazuri deschise, dintre care 194 au fost finalizate.Ertaş a susţinut că, uneori, prezentarea faptelor din timpul tentativei de lovitură de stat a fost scoasă din context şi a apreciat "poziţia României de a susţine guvernul ales democratic al Turciei", în momentul tentativei.El a spus că ţara sa se confruntă cu numeroase provocări, printre care criza refugiaţilor, dar şi faptul că este "singura ţară NATO care luptă împotriva a cel puţin trei grupări teroriste, inclusiv Daesh"."O singură provocare dintre acestea ar fi de ajuns să destabilizeze orice altă ţară din Europa, astfel am înfruntat câteva provocări, în sectorul democratic, dar în mod constant am explicat şi anunţat angajamentul nostru pentru valorile democratice. (...) În ciuda provocărilor, am demonstrat că suntem o ţară stabilă în regiune", a evidenţiat Osman Koray Ertaş.Legat de propunerea lansată de preşedintele Emmanuel Macron de a realiza un parteneriat Uniunea Europeană - Turcia, Osman Koray Ertaş a spus: "Obiectivul strategic al Turciei este să fie membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, deci orice tip de parteneriat privilegiat, aşa cum a sugerat preşedintele Macron, nu este bine-venit din partea noastră".Starea de urgenţă instaurată în Turcia în urma puciului eşuat din 15 iulie 2016 nu va mai fi prelungită după expirarea sa, în seara zilei de miercuri, 18 iulie, a anunţat vineri purtătorul de cuvânt al preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP.