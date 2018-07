Carmen Dan susţine că la întâlnirea sindicaliştilor cu Gabriel Oprea a participat un singur poliţist activ, el fiind scos la pensie

Prezentă sâmbătă la Academia de Poliţie, Carmen Dan a fost întrebată de jurnalişti cum comentează întâlnirea pe care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea a avut-o cu lideri de sindicat din Poliţie."Nu pot decât să o văd decât într-o notă instituţională, nicidecum politică, pentru că, aşa cum ştiţi, poliţiştii prin statut sunt obligaţi să se ţină departe de orice poziţie politică şi să se ţină deoparte de situaţii în care participă la întâlniri politice. Liderii de sindicat care au fost prezenţi la acea întâlnire, am aflat şi eu din presă şi am văzut o fotografie, sunt aşa cum le permite statutul, fie suspendaţi, fie pensionari. A fost o singură excepţie. Un cadru care era poliţist activ, într-o structură de control importantă la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, cadru pentru care am luat decizia încetării raporturilor de serviciu prin acordarea dreptului de pensionare. Mai fac precizarea că acea persoană îndeplinea condiţiile de pensionare de acum un an de zile şi i-a fost dat acceptul de a prelungi activitatea cu încă un an. Prin decizia mea s-a întrerupt", a spus Carmen Dan. Preşedintele fondator al UNPR Gabriel Oprea a anunţat miercuri că a avut o întâlnire informală cu liderii sindicatelor din Ministerul Afacerilor Interne , iar discuţiile s-au purtat în jurul bunei colaborări care a existat între sindicatele din MAI şi ministrul de resort, în perioada 2014 - 2015.