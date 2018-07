Ministrul Justiției dă vina pe Comisia Iordache pentru raportul critic al Comisiei de la Veneția. Toader: În octombrie, am prezentat proiectul de modificare a legilor Justiției și pe cel de solicitare a opiniei Comisiei 

Comisia de la Veneția recomandă autorităților României să:



"Simple precizari referitoare la elaborarea legilor justitiei ! Ministerul justitiei a elaborat un proiect de lege pentru modificarea celor trei legi ale justitiei. Concomitent, pe un numar de 18 pagini, ministerul justitiei a elaborat si proiectul de solicitare a opiniei Comisiei de la Venetia. Pe data de 25 octombrie 2017, in cadrul Comisiei speciale a Parlamentului am prezentat cele doua documente. Ulterior, au fost promovate trei initiative parlamentare de modificare a legilor justitiei, care au fost dezbatute si adoptate", a scris Tudorel Toader, pe Facebook.Reacția ministrului vine după ce Comisia de la Veneţia a recomandat autorităţilor din România să reexamineze, în proiectele de lege din domeniul justiţiei, modul de numire şi revocare a magistraţilor, în sensul asigurării unor proceduri neutre, prin menţinerea rolului preşedintelui ţării şi Consiliului Superior al Magistraturii (CSM)., având în vedere să fie asigurate condițiile pentru un proces de numire/revocare neutru și obiectiv, prin- Scoată sau să clarifice prevederile care permit procurorilor superiori sa invalideze soluțiile dispuse de procurori pe motiv că nu sunt întemeiate.- Elimine restricțiile privind libertatea de expresie a judecătorilor și procurorilor;- Suplimenteze prevederile privindprecizând explicit că, în absența relei credințe și/sau gravei neglijențe, magistrații nu sunt răspunzători pentru o soluție care ar putea fi contestată de o altă instanță; să amendeze mecanismul pentru acțiunea în regres astfel încât să asigure că fiecare acțiune în regres are loc doar o dată și doar dacă răspunderea magistraților a fost stabilită printr-o procedură disciplinară;- Reevalueze propunerea privind; apelarea la procurori specializați, împreună cu prevederi procedurale eficiente, pare a fi o alternativă potrivită în această privință;- Să reexamineze, având o vedere o clarificare mai detaliată, temeiurile pentru revocarea membrilor CSM; să scoată posibilitatea revocării membrilor CSM aleși printr-un vot de neîncredere al adunării generale a curților sau procuraturilor (inclusiv prin intermediul petiției);- Să identifice soluții care să faciliteze o participare mai clară, în activitatea CSM, a membrilor CSM care nu sunt membri ai sistemului judiciar;dacă nu pot să asigure că aceasta nu va avea un impact negativ asupra funcționării sistemului;- Să se asigure că măsurile de "screening" pentru magistrați sunt bazate pe criterii clar specificate, combinate cu proceduri adecvate și un drept de a face apel la o instanță, și să identifice moduri de consolidare a mecanimselor de supraveghere a serviciilor de informații."