Decizie luată de magistraţi în dosarul „Cocaină pentru VIP-uri”: Doi tineri au fost arestaţi preventiv, iar altul a fost plasat în arest la domiciliu

Potrivit portalului instanţelor, judecătorii de la Tribunalul Prahova au decis, vineri, să admită propunerea procurorilor DIICOT Ploieşti în cazul a doi tineri reţinuţi, iniţial, pentru trafic de droguri de risc şi de mare risc şi au dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile.În cazul celui de-al treilea tânăr, instanţa a dispus arestul la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile. Totodată, acesta nu are voie să ia legătura cu ceilalţi inculpaţi, dar nici cu suspecţi sau martori din dosar.Decizia nu este definitivă şi are drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare.Cei trei tineri au fost reţinuţi joi seara, în urma mai multor audieri la sediul DNA Ploieşti, într-un dosar de trafic de droguri de risc şi de mare risc.Joi, la sediul DIICOT Ploieşti au fost audiaţi creatorul de modă Răzvan Ciobanu, care are caitatea de suspect şi stilistul Raluca Bădulescu. Cei doi nu au făcut declaraţii la ieşirea din sediul Parchetului. Vineri, a fost audiat manelistul Elis Armeanca, acesta declarând, la ieşire, că are calitatea de martor.Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, că cele trei persoane pentru care s-au luat măsuri restrictive furnizau cocaină şi cannabis unor persoane publice din Bucureşti şi judeţele limitrofe, la preţuri cuprinse între 50 de lei şi 100 de euro.