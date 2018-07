Ministrul Finanțelor se ceartă pe Facebook cu românii care-i comentează la postări: „Vă doresc să aveți zile câți bani am eu de dat la stat” / „Cred că ai tăi te-au făcut la nevoie și sigur le pare rău” 

Astfel, Ministrul Finanțelor îi spune unui comentator că el crede că părinții acestuia l-au „făcut la nevoie și sigur le-a părut rău” „Sincer, cu fața asta de... nici nu știu ce termen să folosesc pentru unul făcut din...”, adaugă el.Unui alt comentator Teodorovici îi urează să aibă zile câte datorii are al la stat.Între răspunsurile la comentarii, ministrul Finanțelor susține că este „cel puțin la fel de integru” ca „toți oamenii de bine” și aduce ca argument faptul că nu are „nicio datorie la stat” și nu a obținut „vreo diplomă în mod nejustificat”.Cu toate acestea, la începutul acestui an, Academia Națională de Informații a SRI i-a anulat diploma obținută în urma unui curs postuniversitar, după ce Eugen Teodorovici s-a „autodentat” în direct în timpul unei emisiuni, afirmând că a primit ocumentul deși nu a dat pe la cursuri.