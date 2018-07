VIDEO Kovesi: Începând de azi nu voi mai lucra în DNA. Voi rămâne procuror / Voința politică este pentru blocarea anchetelor, pentru blocarea Justiței

HotNews.ro va transmite LIVETEXT cele mai importante declarații făcute de Laura Codruța Kovesi:

Mandatul meu încetează începând de azi. Tot ce am realizat sau nu am realizat a fost consemnat într-un raport.- Vă reamintesc că propunerea de revocare nu a întrunit condițiile prevăzute de lege, CSM a dat aviznegativ.- Decretul de revocare lasă un mare semn de întrebare.- Începând de azi nu voi mai lucra în DNA. Voi rămâne procuror. Vreau să adresez un mesaj colegilor mei: vă mulțumesc tuturor pentru curajul vostru, profesionalism. Vă mulțumesc că ați mers înainte indiferent de cât de atacați și umiliți am fost.- Dragi colegi, ce am reușit să demonstrăm a fost că instituțiile publice din România lucrează legal și da, corupția poate fi înfruntă. Episodul de azi nu e înfrângere. Modul în care se forțează modificarea legilor penale arată că vor protecție.- Această luptă e de apărare a societății de infractori periculosi. Am văzut ce mai rămâne din legile penale.- Este de bun simț să observăm că voința politică este pentru blocarea anchetelor, pentru blocarea Justiței- DNA e o institție matură, profesionistă. Nu abandonați, continuați să vă faceți treaba, nu abandonați.- Corupția poate fi învinsă, nu abandonați.