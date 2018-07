VIDEO Manifestație anti-Trump la Bruxelles, înaintea summitului NATO

"Vrem pace, nu război" sau "Fără război cu Iranul" se putea citi pe pancartele afişate de manifestanţi, care au defilat într-o atmosferă de calm, unii fiind însoţiţi de copii, relatează AFP, citată de Agerpres.Manifestaţia a fost organizată de o platformă de asociaţii numită 'Trump not Welcome' ('Trump nu este binevenit') şi care protestează față de perspectiva unei majorări a cheltuielilor pentru apărare în Europa, aşa cum cere preşedintele american."Condamnăm apelul său (lansat către aliaţii europeni din NATO - n.r.) de a investi mai mult în cheltuieli cu apărarea şi suntem indignaţi de politica sa de imigraţie inumană, simbolizată prin copii închişi", au spus organizatorii."Suntem împotriva acestei logici în care militarizarea prevalează asupra unor dosare precum lupta împotriva sărăciei, apărarea climei, primirea de migranţi etc", au transmis tinerii ecologişti belgieni (Ecolo J) ca motivaţie pentru participarea lor la această manifestaţie.Donald Trump este aşteptat la Bruxelles la 11 şi 12 iulie pentru a participa la un summit cu ceilalţi 28 de şefi de stat sau de guvern din NATO. El ar urma să reitereze cerinţa SUA, formulată încă din 2014 în timpul lui Barack Obama, ca aliaţii europeni să aloce cel puţin 2% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru cheltuieli militare până în 2024