UPDATE Rezoluție care condamnă situația de la Chișinău, adoptată în PE / Europarlamentarii cer Comisiei Europene să suspende orice ajutor financiar pentru R. Moldova

Europarlamentarii îndeamnă Comisia să suspende orice plată prevăzută pentru acordarea de asistență macrofinanciară (AMF) Moldovei. Ei consideră că orice decizie privind viitoarele plăți ar trebui să aibă loc numai după alegerile parlamentare planificate și cu condiția ca acestea să se desfășoare în conformitate cu standardele recunoscute la nivel internațional și să fie evaluate de organismele internaționale specializate și să fie îndeplinite condițiile AMF.





Totodată solicită PE a cerut Comisiei să suspende sprijinul bugetar pentru Republica Moldova, utilizând precedentul din iulie 2015, când această suspendare a avut loc în urma crizei bancare. Deputații europeni consideră că mecanismul de suspendare a sprijinului bugetar al UE ar trebui adoptat ca reacție la invalidarea alegerilor primare din Chișinău și că ar trebui să includă o listă a condițiilor care urmează a fi implementate de către autoritățile moldovene, care ar trebui să includă validarea alegerile din Chișinău și investigații concrete și orientate spre rezultate, precum și recuperarea activelor și urmărirea penală a infractorilor, în cazul fraudei bancare.





Unele dintre declarațiile făcute joi în plenul PE (sursa unimedia.info):

Victor BOŞTINARU (S&D): „Acum PPE propune blocarea asistenței macro-financiare. Astfel va face jocul lui Igor Dodon și Rusia. Nu dați foc țării.”





Siegfried MUREŞAN (PPE): „Autoritățile de la Chișinău sunt o piedică. Niciodată în ultimii ani situația din Republica Moldova nu a fost atât de gravă. Transmit oamenilor de la Chișinău care au protestat: Nu vă fie frică, suntem alături de voi! Cetățenii din Republica Moldova vor un stat european!”.

Helmut SCHOLZ: „Diplomații UE văd această țară ca un stat capturat. La Chișinău dominează oligarhii. Acest lucru îl văd și cetățenii. În RM corupția, furtul miliardul, încălcarea drepturilor omului merg mânâ în mână. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Trebuie să suspendăm asistența.





Knut FLECKENSTEIN: „Este inacceptabil. Dacă este un grup în spatele acestei decizii, trebuie de clarificat acest lucru. Au făcut rău democrației. Cei care protestează trebuie protejați și trebuie să știe că acest Parlament e alături de ei. Noi nu credem că trebuie stopată suspendarea, pentru că au de suferit cetățenii”.





Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Federica Mogherini: „M-am întâlnit cu prim-ministrul Pavel Filip, acum două luni. Îmi amintesc cu emoții de momentul când am liberalizat regimul de vize. După invalidarea alegerilor din Chișinău am reacționat imediat. CEC a decis că, Chișinăul să fie condus de o administrație neautorizată. Când discutăm cu interloctorii noștri, vorbim de reforme. UE cere în mod constant aceste reforme, în promul rând, cetățenii așteaptă de ani de zile aceste reforme. La Chișinău au fost demonstrații pașnice. Suntem foarte atenți la ce se va întâmpla în următoarele două săptămâni. Cooperarea cu UE nu este în detrimentul nimănui, dar la beneficiul anumitei țări. Ne vom mări eforturile în ce privește comunicarea, în primul rând libertatea presei. Am decis să oprim, deocamdată, acordarea următoarei tranșe a ajutorului financiar. Se știe că acești bani se acordă pentru reforme și precondiții politice, ceea ce nu s-au respectat, anume precondițiile politice. Pentru noi, Moldova nu este doar un vecin, dar un partener”.