Niciun elev nu a promovat bacalaureatul într-un liceu dintr-o comună gorjeană în care nici primarul nu are diplomă

Niciun absolvent al Liceului Tehnologic Turburea, din județul Gorj, nu a promovat bacalaureatul, pentru al doilea an consecutiv. Comuna este condusă de un primar care nu are diplomă la 54 de ani, dar spune că nu vrea ca elevii să îi urmeze exemplul, transmite Mediafax.





Niciun elev nu a promovat examenul de Bacalaureat, înainte de contestații, în două licee din județul Gorj: Liceul Tehnologic Turburea și Liceul Tehnologic Stoina.





”Nici nu mă gândeam că nu vor lua bacalaureatul doi sau trei copii. Am avut o clasă care a susținut examenul. Cu patru sutimi la media generală nu a reușit un elev. Am trei sau patru copii care nu au picat la nicio materie, dar nu le-a ieșit media generală. Am schimbat și profesorii, am adus profesori, oricum s-a cunoscut la română și la matematică, dar sunt copii care intră la liceu cu media 2, care nu știu lucrurile elementare. Am vorbit cu domnul primar să trecem numai pe clase profesionale, de meserii, pentru că elevii care învață carte tot la oraș se duc. Vom face meditații toată vara cu ei. Și acum am făcut pregătire, trimiteam microbuzele după ei și veneau cu trei patru copii”, a declarat Gheorghe Benegui, directorul liceului din Turburea.





Ion Bîrcă, primarul din Turburea, are 54 de ani şi nu a reuşit să obţină diploma de bacalaureat. Acesta nu dorește ca tinerii din comună să-i urmeze exemplul și este supărat că niciun absolvent de la liceul din localitate nu a luat Bacalaureatul.





”Nu mai am ce să mai zic. Este fără cuvinte totul. Ce pot să spun? Sunt supărat, cum să nu fiu, dacă le creez toate condițiile posibile? Asta este!”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Ion Bîrcă, primarul comunei Turburea.





Directorul liceului susține că situația edilului nu are nicio legătură cu rezultatele obținute de elevii din localitate. ”Nu are treabă. Primăria are treabă să ne ofere condiții, școala răspunde din punct de vedere al educației. Condițiile pe care ni le oferă domnul primar nu sunt în multe comune din județul Gorj. Sunt microbuze gratuite, copiii cei buni pleacă din localitate și rămân doar cei cu media 1 și cu 2”, a mai declarat Gheorghe Benegui.





Aflat la al treilea mandat, edilul Ion Bârcă îi sfătuia, anul trecut, pe elevi, să-şi termine studiile, deşi nici el nu a reuşit acest lucru. După absolvirea liceului, în urmă cu 30 de ani, acesta nu a promovat examenul, însă a mai încercat când avea 47 de ani, iar ulterior a amânat susţinerea probelor, pentru a se ocupa de campania electorală.





„Eu când a fost să dau bacalaureatul, acum vreo 30 de ani, nu l-am luat. Pentru mine a fost o şansă, pentru că eu mi-am făcut activitatea mea, muncile mele în comună. Că l-am luat, că nu l-am luat, ce importanţă mai are pentru mine, când eu mai am câţiva ani şi pot să ies la pensie, ce mai este pentru mine bacalaureatul? Copiii trebuie să pună mână să înveţe (...). E greu să ajungi să ai o şansă ca aceasta, trebuie să munceşti zi de zi şi nu prea trebuie să miroşi a prost. Trebuie să ai o situaţie, să pui mâna pe muncă, să ştii ce înseamnă”, declara primarul.





La Liceul Tehnologic din Turburea, din cei 15 elevi care au dat probele niciunul nu a promovat, iar la Stoina toți cei 17 candidați au fost respinși.