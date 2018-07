Persoanele care nu depun arma în termen de zece zile după expirarea permisului scapă de închisoare - amendament în Comisia Iordache

Aliniatul 6 al articolului 342 al Codului Penal, care reglementează Nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, prevede:„Nedepunerea armei şi a muniţiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani„Luni, în Comisia condusă de Florin Iordache - care a recunoscut că deține și el o armă și permis - s-a votat abrogarea acestui articol.Iordache a susținut că în Legea Armelor „nu mai există această sancțiune pentru nedepunerea armei în acest termen de 10 zile, a fost eliminată din Legea Armelor dar a rămas în continuare în Codul Penal”.USR-istul Stelian Ion a încercat să argumenteze că poate există un motiv pentru menținerea acestei prevederi în Codul Penal și s-a întrebat „cum e posibil să-i lăsăm, să stea cu armele acasă, și asta e politica PSD?”.„Orice persoană poate să obțină o singură dată o autorizație după care nu mai are nicio problemă. Acum se dă semnal la Vestul Sălbatic să stăm cu armele fără să mai obținem autorizație?”, a continuat acesta.Florin Iordache a părut insensibil la argumente și a spus că poate „din greșeală, din grabă nu ai reușit să mergi la serviciul arme de la poliția din localitatea de reședință” și riști închisoare de la 6 luni la 3 ani.Robert Cazanciuc, tot din PSD, a apreciat și el că pedeapsa este „evident disproporționată raportat la nedepunerea în zece zile”, deoarece „poți să fii plecat în străinătate, ți-a expirat permisul” și e vorba de un „termen extrem de scurt”.„Alte intervenții? Nu, a fost adoptat”, a spus Iordache, în finalul discuțiilor pe marginea acestui articol. Imagini video de la dezbatere, de la ora 3:57, aici Deputatul Cătălin Rădulescu a fost pus sub acuzare în urmă cu un an pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor, în dosarul deschis de procurorii Parchetului instanței supreme dupa ce parlamentarul a declarat că protestatarii din Piața Victoriei ar trebui alungați cu tunurile cu apă și că are o mitraliera AKM cu care a luptat la Revoluție, pe care este pregătit să o folosească din nou.Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a sesizat din oficiu și a deschis în 14 martie dosar penal în cazul declarațiilor deputatului Cătălin Rădulescu.Polițiștii argeșeni au anulat, în 17 martie, permisul de port-armă al deputatului Rădulescu, dupa ce au verificat, la locuința acestuia, modul în care sunt deținute armele și au constatat că parlamentarul păstra fără piedică mitraliera AKM pentru care nu avea dreptul de a deține muniție și au descoperit și muniție care nu se potrivește armei de vânătoare pe care acesta o deținea legal.